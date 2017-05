Média : Décès de la correspondante du journal Ennahar

La correspondante du quotidien Ennahar à El-Oued, Sakina Belaroussi, a trouvé la mort, dimanche après-midi, dans un accident survenu sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de l’échangeur d’El-Adjiba (est de Bouira), a-t-on appris à la Protection civile.

La victime était à bord de son véhicule touristique, qui a dérapé sur l’autoroute, dimanche à 14h. La journaliste âgée de 30 ans a rendu l'âme sur le lieu de l'accident. Sa dépouille a été transférée à l’hôpital de M’Chedallah, a expliqué le capitaine Rahmani Raouf, chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira.



Condoléances

Monsieur Djamel Kaouane, ministre de la Communication, très affecté par le décès, suite à un accident de la circulation dans la wilaya de Bouira, de Sakina Belarouci, correspondante à El-Oued du quotidien Ennahar, tient à présenter, à la famille de la défunte, ainsi qu’à ses confrères et consœurs de la corporation, ses sincères condoléances, et les assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Puisse Allah Tout-Puissant accueillir la défunte en Son vaste paradis.



«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»