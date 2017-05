Djanet, échec d’une tentative d’intrusion d’un véhicule transportant : 9 personnes en provenance de Libye

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a mis en échec, le 28 mai, dans la zone frontalière de Tinalkoum à Djanet, une tentative d'intrusion d'un véhicule tout-terrain transportant 9 personnes en provenance du territoire libyen», précise le MDN. En outre, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), des détachements de l'ANP «ont arrêté neuf contrebandiers et saisi trois véhicules tout-terrain, 1,2 tonne de denrées alimentaires, 900 litres d'huile de table, ainsi que des outils d'orpaillage».

Par ailleurs, un détachement de l’ANP et des Garde-frontières «ont intercepté, à Tlemcen et à Ghardaïa, 7 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines».