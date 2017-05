Conflits dans le monde arabe : Aboul Gheit et Lavrov soulignent la nécessité d’œuvrer pour des solutions politiques

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ont souligné, hier au Caire, la nécessité d'œuvrer pour des solutions politiques aux conflits qui secouent le monde arabe, selon un communiqué de l'organisation panarabe.

M. Lavrov, en visite en Égypte où il a eu des entretiens avec son homologue égyptien Sameh Choukri sur les conflits en Syrie et en Libye, a rencontré M. Aboul Gheit. Tous deux ont souligné la nécessité «d'œuvrer sérieusement pour trouver des solutions politiques aux crises et conflits armés dans le monde arabe», précise le communiqué.

M. Lavrov est accompagné du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et ils doivent tous les deux être reçus par le président Abdel Fattah Al Sissi, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, MM. Lavrov et Choukri ont évoqué la crise en Libye et la guerre en Syrie. M. Choukri a salué «le rôle de la Russie dans le succès du processus d'Astana», pour un règlement politique de la crise syrienne, espérant qu'il ouvrirait la voie à «un cessez-le-feu total», selon le texte.