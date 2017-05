Musée national du moudjahid : Plus de 7.000 témoignages recueillis

Plus de 7.000 témoignages de moudjahidine ont été recueillis par le Musée national du moudjahid, a annoncé hier le directeur du musée, Mustapha Bitam. Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une rencontre, consacrée à la collecte de témoignages des moudjahidine sur «l'organisation des manifestations et protestations populaires durant la guerre de Libération nationale», au siège du musée, M. Bitam a indiqué que son établissement avait réussi à collecter 7.000 témoignages auprès des moudjahidine, soit une moyenne de plus de 4.000 heures de témoignages sur différents thèmes inhérents à la glorieuse Révolution. Le rôle des musées consiste à collecter la matière historique et de la mettre à la disposition des chercheurs, notant qu'il est procédé dans une première étape à la classification de ces témoignages, en tenant compte de plusieurs critères, notamment leur lien avec un fait historique donné. Dans l'objectif de collecter un maximum de témoignages autour du même thème, des rencontres similaires regroupant des moudjahidine sont organisées au niveau des musées régionaux et leurs annexes à travers le pays. M. Bitam a invité l'ensemble des moudjahidine à apporter leurs témoignages vivants, pour contribuer à l'écriture de l'histoire par le biais de ses artisans, qualifiant l'initiative de «devoir national pour préserver la mémoire nationale». Plusieurs moudjahidine ont pris part à ladite rencontre, à l'instar de Mohamed Ghafir dit Moh Clichy et Akli Ahmed, Aouchia Cherif et Mohamed Ayachi.