Prix jordanien de la culture et de la résistance : La Moudjahida Djamila Bouhired récompensée à Amman

La moudjahida Djamila Bouhired a reçu le prix jordanien de la culture et de la résistance «Bahgat Abou Ghriba» pour l'année 2017, décerné par le Comité des nominations, en coordination avec la Ligue des écrivains jordaniens, a-t-on appris auprès de l'ambassade d'Algérie à Amman. Lors d'une cérémonie organisée à Amman, le président du Comité, Sobhi Ghoucha a indiqué que le Prix «Bahgat Abou Ghriba» se veut une consécration de «la résistance arabe, de l'attachement au droit au retour, à la libération et au droit inaliénable à l'ensemble du territoire palestinien, ainsi que du rejet de toute soumission ou normalisation des relations avec l'ennemi». La distinction de la moudjahida Djamila Bouhired est «une reconnaissance de son rôle, lors de la guerre de Libération en tant que symbole des moudjahidine et modèle de lutte et de sacrifice pour l’indépendance de l'Algérie», a-t-il déclaré. Le prix, décerné pour la cinquième année consécutive, en commémoration de l'anniversaire de la disparition d'Abou Ghriba, a été réceptionné, au nom de la moudjahida, par l'attaché culturel de l'ambassade d'Algérie à Amman, Ghalib Rezmane, qui a affirmé, dans une allocution, que Djamila Bouhired «est un symbole de la lutte de la femme algérienne durant la guerre de Libération nationale, et un exemple de la participation de la femme, aux côtés de l'homme, au processus de libération nationale pour l’indépendance et la liberté». «Mme Bouhired est une femme que l'histoire à de tout temps honorée et un emblème de la dignité arabe, de la liberté et de l'humanité», a-t-il ajouté. (APS)