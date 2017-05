Dans la lucarne : La « Madjer », trois décades déjà !

Il arrive au football de ne pas oublier ce que les anciens ont accompli en matière d'exploits sportifs. Il faut dire qu'ils sont nombreux les Pelé, Zico, Falcao, Garincha, Tostao, Rivilino, Romario, Cruyft, Beckenbauer, Gerson, Puskas, Di Stéfano, Baggio, Del piero, Pirlo, Van Basten, Platini, Ben Barek, Kopa... La liste est longue. Ils ont donné le tournis à des spectateurs insatiables, qui demandent toujours plus. Le spectacle était toujours mis en avant par ces «stars» hors du commun cherchant le plus souvent à donner le meilleur d'elles-mêmes. Car, elles respectent plus que tout le spectateur qui paie sa place à chaque fois qu'il rentre dans un stade. Pourtant, à l'époque ces joueurs hors pair n'étaient pas médiatisés, en tout cas pas comme ils le sont actuellement. Cela ne les a pas découragés pour autant. Ces grands joueurs qui faisaient pas les beaux jours des grands clubs comme le Real Madrid, le Barça, la Juventus ou l'AC Milan n'ont jamais arrêté de faire vibrer les foules à chaque fois que l'occasion leur est offerte. C'est pour cette raison qu'on les aime pour toujours. C'est vrai que nos footballeurs ne sont pas en reste. Ils ont, eux aussi, brillé au firmament du football européen. On peut énumérer Dahleb, qui avait joué au CRB pendant la période de son service national. Au PSG, tellement il avait été parmi les stars de ce club de la capitale française qu'on l'appelait «moumousse». Il s'est imposé aux côtés des meilleurs joueurs du club, à l'instar de Susic et autres. Madjer, notre compatriote, a été révélé par le mondial espagnol de 82, au même titre des Assad, Bensaoula, Korichi, Guendouz pour ne citer que ceux-là. Madjer avait d'abord joué au Paris Fc avant de quitter Paris et sa froideur comme il l'avait dit lui-même. Dans le championnat portugais et son climat qui ressemble au nôtre, l'ex-nahdiste, qui a opté pour le grand club local Porto, ne tardera pas à s'intégrer au point de devenir un titulaire à part entière. C'est le «cadre» par excellence du club. A porto, on ne jure que par lui. C'est vrai que ce joueur exceptionnel ne tardera pas à entrer dans le panthéon des grandes stars qui ont émerveillé le monde par leur classe. Son destin va encore briller de mille feux lors de la finale de la coupe d'Europe des Clubs Champions entre Porto et le grand Bayern Munich de l'époque. Cette équipe faisait peur à n'importe qui, eu égard à sa valeur en ce temps-là. Ce 27 mai 1987 restera gravé à jamais d'une façon indélébile dans la mémoire populaire de tous les portugais, algériens et tout simplement ceux qui aiment le beau jeu et surtout les beaux gestes. Madjer, qui n'avait pas encore connu la notoriété, d'une talonnade venue d'ailleurs, connaîtra alors une célébrité retentissante. Il avait ainsi par ce geste exceptionnel réussi à offrir le sacre à son équipe Porto. Depuis, ce geste portera son nom qui est rentré surtout dans les dictionnaires du monde entier. Aujourd'hui, ce n'est que justice que la FIFA et même la FAF célèbrent à leur façon les 30 années qui viennent de s'écouler depuis cette fameuse talonnade, appelée désormais la «Madjer». La FAF vient de faire un clin d'œil à l'égard de ce talentueux joueur en le nommant comme conseiller technique, mais aussi ambassadeur de la FAF lors des grandes manifestations internationales.

Il restera comme notre fierté ici et ailleurs. Il le mérite amplement !

Hamid Gharbi