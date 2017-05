Honduras : Quatre morts lors d’une bousculade

Au moins quatre personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées lors d'une bousculade survenue dimanche dans un stade de football archi comble au Honduras, a indiqué la police. Des centaines de supporters ont tenté de pénétrer en force dans l'enceinte aux 35.000 places du stade de Tegucigalpa et la police a tiré des gaz lacrymogènes et usé de canons à eau pour les repousser, créant un mouvement de foule, alors que la rencontre venait de débuter. Deux personnes sont décédées dans le stade et deux autres à l'hôpital, a indiqué un porte-parole de l'hôpital. Selon un porte-parole de la police, Luis Barahona, un nombre de billets supérieur à la capacité du stade aurait été vendu pour ce dernier match du championnat du Honduras qui a finalement vu le sacre de Motagua, vainqueur 3 à 0 du Honduras Progreso.