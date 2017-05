Basket-ball : Division Nationale dames (Play-offs - 3e J) : Hussein Dey Marine - GS Pétroliers aujourd’hui (22h) au Caroubier

Le match en retard de la 3e journée des play-offs comptant pour le titre du championnat d'Algérie féminin de basket-ball, entre Hussein Dey Marine et le GS Pétroliers, aura lieu aujourd’hui mardi (22h00) à la salle du Caroubier (Alger). Les Pétrolières, invaincues après deux journées, tenteront de réaliser la passe de trois, alors que les Husseindéennes chercheront à revenir dans la course pour le titre. Une victoire devant les championnes d'Algérie en titre les placerait en tête du classement en compagnie du MT Sétif et du GSP. Le MT Sétif s'était, rappelle-t-on, imposé devant la JF Kouba par 87 à 34.

Aujourd’hui mardi (22h00) :

Au Caroubier : Hussein Dey Marine - GS Pétroliers Joué le 19 mai: MT Sétif - JF Kouba 87-34