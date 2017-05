Italie : L’AS Rome qualifiée pour la Ligue des champions

L'AS Rome s'est qualifiée in extremis dimanche pour la phase de poules de la Ligue des champions en battant 3-2 le Genoa lors de la dernière journée de Serie A, au bout d'un match marqué par les adieux de Francesco Totti, alors qu'Empoli a été relégué en Serie B. Avec cette victoire, la Roma conserve un point d'avance sur Naples, qui dans le même temps est allé s'imposer 4-2 sur la pelouse de la Sampdoria Gênes et qui devra jouer en août un barrage de C1. Pour le dernier match de la carrière de Totti, les affaires de la Roma avaient mal commencé avec un but dès la 3e minute du jeune attaquant génois Pellegri, né en 2001, âgé de tout juste 16 ans. Dzeko a ensuite égalisé à la 10e minute puis De Rossi, le vice-capitaine de la Roma, a donné l'avantage aux Giallorossi à la 74e minute, à un moment où Totti avait déjà fait son entrée. Mais les Romains ont trouvé le moyen de prendre un deuxième but face à des Génois pourtant démobilisés (Lazovic, 79e) et étaient alors 3e au classement. Finalement, c'est Perotti qui a libéré le Stade Olympique avec le but du 3-2 à la 90e minute. La fête en l'honneur de Totti pouvait commencer. En bas de tableau, Crotone a réussi à se sauver grâce à une incroyable fin de saison. Vainqueurs 3-1 dimanche de la Lazio Rome, les Calabrais finissent 17e, juste devant Empoli (18e), battu 2-0 par Palerme et qui descend en Serie B. Pescara et Palerme étaient déjà relégués.