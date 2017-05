Championnat de Croatie : Soudani réalise son meilleur total-buts

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb Hilal Soudani, auteur samedi d'un triplé lors de la réception de Rijeka (5-2), déjà sacré champion, a réalisé sa meilleure moisson en termes de buts depuis son arrivée en Croatie lors de l'été 2013, en inscrivant 17 buts. Son meilleur total-but jusque-là remonte à l'exercice 2013-2014, soit son premier dans le championnat croate, lorsqu'il avait signé 16 banderilles en 13 matchs. Soudani va néanmoins accuser le coup lors des deux saisons suivantes en marquant respectivement 11 et 8 buts (pour 23 et 21 matchs joués).

Avec 17 buts inscrits en 29 matchs de championnat, Soudani termine deuxième meilleur buteur de Croatie en n'ayant tiré aucun penalty. Il est devancé d'un seul but par l'attaquant du Hajduk Split, Marko Futacs, qui finit meilleur goleador avec 18 réalisations.

L'ancien sociétaire de l'ASO Chlef (Algérie) compte également deux buts inscrits cette saison en Ligue des champions. Soudani (29 ans) avait rejoint le Dinamo Zagreb en 2013 en provenance de Vitoria Guimaraes (Div. 1 Portugal) pour un contrat de quatre ans qu'il a prolongé il y a quelques semaines pour trois saisons supplémentaires.