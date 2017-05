Equipe nationale : Boudebouz obtient son bon de sortie

Ryad Boudebouz ne devrait pas rester à Montpellier. Après une deuxième saison «aboutie», comme il le reconnaissait lui-même, le meneur de jeu algérien ne cache plus ses envies d’ailleurs.

Récemment en conférence de presse, l’Algérien a dit ne pas trop y penser, mais reconnait ne pas écarter la possibilité de rejoindre un autre club. « On y pense forcément, mais je n’en fais pas une obsession. J’ai deux matches avec la sélection que j’ai à cœur de bien réussir. Je me reposerai après. Mon avenir, j’y penserai tranquillement au moment opportun», a-t-il dit.

Ryad Boudebouz n’a pas donné d’indices sur sa prochaine destination, mais a révélé un petit faible pour l’Olympique Lyonnais qui présente selon ses dires «un projet très intéressant». L’ancien Sochalien, forfait pour la dernière CAN pour cause de blessure, a reconnait des «touches avec l’OL», mais a précisé qu’il n’y a rien «d’officiel ou de concret à l’heure qu’il est». Néanmoins, son départ cet été devient de plus en plus évident, même au sein de la direction de Montpellier. Ce week-end, Laurent Nicolin, le fils du propriétaire du MHSC «Loulou» Nicollin, estime qu'«il mérite d’aller dans un club huppé» confirmant que la tendance est bel et bien à un départ. «Un bon de sortie pour Boudebouz ? Il l’a depuis quelque temps. On s’est mis d’accord avec Ryad et son agent. Il a fait une très bonne saison et il mérite d’aller dans un club huppé. On n’a pas spécialement d’offre. On en a quelques unes, rien de bien sérieux et intéressant pour lui», a confié le dirigeant montpelliérain.

En dépit d’une blessure au genou qui l’a tenu loin des terrains durant plusieurs semaines en décembre, Ryad Boudebouz a réalisé une saison somme toute aboutie. 3e meilleur passeur (9 offrandes) et en figurant dans le Top 20 des buteurs (16e, 11 buts) avec 33 matches de Ligue 1,

Ryad Boudebouz figure aussi dans le top 10 des meilleurs africains d’Europe. C’est dire que le meneur de jeu a réussi à faire l’unanimité autour de lui cette saison. Des buts, il en a marqué plus que d’habitude, et certains d’entre eux (face à l’OM et le PSG) sont de classe mondiale. Il a donc toutes les raisons d’être fier de sa saison. Reste maintenant à le voir rééditer ses exploits avec l’EN et enfin décrocher un transfert vers un club à la hauteur de son talent. Et ce sera tout mérité.

Amar B.