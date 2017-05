Mondial-2018/Qualif. - États-Unis : Six débutants dans un groupe élargi

Le sélectionneur des Etats-Unis Bruce Arena a convoqué dimanche un groupe élargi de 27 joueurs, dont six débutants, pour la reprise de la campagne de qualification pour le Mondial-2018, dont un duel capital face au Mexique. «Je suis toujours en train de découvrir cette équipe et je n'ai pas pu voir tous les joueurs, ce stage me permet de faire appel à six nouveaux visages», a expliqué Arena qui a succédé en novembre dernier à Jürgen Klinsmann après deux défaites initiales qui ont compromis les chances de qualification des Etats-Unis pour la prochaine Coupe du monde. «Cela donne un groupe très équilibré avec de bons jeunes joueurs qui vont nous permettre de constituer une équipe qui va nous apporter des points précieux», a-t-il espéré. Arena a notamment fait appel pour la première fois à Dax McCarty, très en vue avec Chicago. Le sélectionneur, qui avait déjà dirigé "Team USA" entre 1998 et 2006, a retrouvé ses joueurs dès dimanche à Denver (Colorado). Les Etats-Unis vont affronter le Venezuela le 3 juin en match amical, puis seront opposés le 8 juin à Trinité-et-Tobago à Sandy (Utah), avant de se rendre au Mexique trois jours plus tard. Les Etats-Unis sont 4e (4 pts), à six points du leader mexicain. Les trois premiers de la zone Concacaf seront qualifiés directement pour le Mondial russe, le 4e disputant un barrage aller-retour contre le cinquième de la zone Asie.

Les 27 joueurs retenus :



Gardiens de but : Brad Guzan (Atlanta), Ethan Horvath (Club Brugge/BEL), Tim Howard (Colorado), Nick Rimando (Salt Lake City)

Défenseurs : DaMarcus Beasley (Houston), Matt Besler (Kansas City), John Brooks (Berlin/GER), Geoff Cameron (Stoke City/ENG), Timmy Chandler (Francfort/GER), Omar Gonzalez (Pachuca/MEX), Matt Hedges (Dallas), Tim Ream (Fulham/ENG), Jorge Villafana (Santos Laguna/MEX), DeAndre Yedlin (Newcastle United/ENG), Graham Zusi (Kansas City)

Milieux : Kellyn Acosta (Dallas), Paul Arriola (Club Tijuana/MEX), Alejandro Bedoya (Philadelphie), Michael Bradley (Toronto), Fabian Johnson (Mönchengladbach/GER), Dax McCarty (Chicago), Darlington Nagbe (Portland), Christian Pulisic (Dortmund)

Attaquants : Jozy Altidore (Toronto), Clint Dempsey (Seattle), Jordan Morris (Seattle), Bobby Wood (Hambourg/GER).