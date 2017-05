En prévision du championnat d’Afrique de Boxe : L’EN en stage du 1er au 17 juin à Alger

La sélection nationale de boxe effectuera un stage à Alger du premier au 17 juin. Ce regroupement rentre dans le cadre de la préparation en prévision du championnat d'Afrique des nations, prévu du 17 au 25 du mois courant à Brazzaville (Congo). Pour rappel, la compétition, qui est qualificative au championnat du monde de Hambourg (Allemagne), en août prochain, était initialement prévu du 26 mai au 10 juin. Une opportunité pour le staff technique de l'EN de mieux préparer ses pugilistes, revenus, pratiquement, bredouilles de Bakou à l'occasion des jeux de la Solidarité islamique. C'est le troisième stage de préparation pour les boxeurs algériens, après ceux effectués à Tikjda et en Ukraine. L'entraîneur en chef Brahim Bejaoui a convoqué 20 pugilistes pour cet ultime regroupement, à savoir deux par catégorie de poids. Les dix meilleurs partiront défendre les couleurs nationales au Congo. «Je souhaite seulement qu'on laisse cette équipe nationale, qui renferme de jeunes talents assez prometteurs, travailler dans la sérénité et se préparer comme il se doit en prévision des différentes échéances à venir. Pour ce qui est des objectifs pour ce rendez-vous africain, nous visons quatre ou cinq qualifications au mondial allemand. Avec tout ce que la boxe algérienne a vécu ces derniers mois, il serait difficile de faire mieux», nous a déclaré l'entraîneur en chef Brahim Bejaoui, hier, lors d'une communication téléphonique.

Pour rappel, la Fédération algérienne de boxe traverse une crise depuis quelques semaines.

Le président de la FAB, Mohamed Nehassia, élu le 5 mars dernier, a été suspendu par le ministre de la Jeunesse et des Sports en raison du conflit qui l’oppose aux membres de son bureau. Désormais, c'est le premier vice-président de la FAB, en l'occurrence Abdeslam Draa, qui assure l'intérim pour une période ne dépassant pas les 60 jours, en attendant l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et la réélection d'un autre président.

Rédha M.