Culture Hebdo : Actualité culturelle riche en émotions

La poursuite du 18e Festival européen à Alger aura constitué l'essentiel de l'actualité culturelle en Algérie en plus d'autres activités relatives au théâtre, aux arts picturaux et au cinéma.

- La chanteuse portugaise Cristiana Aguas a animé samedi à Alger un concert de Fado dans le cadre du 18e Festival européen.

- Le long métrage De sas en sas de la réalisatrice franco-algérienne Rachida Brakni projeté samedi à Alger dans le cadre du 18e Festival européen.

- Le groupe britannique de fusion "Hejira" a animé dimanche un concert à Alger dans le cadre du 18e Festival européen.

- La pièce «Petit boulot pour vieux clown» présentée lundi à Alger dans le cadre du 18e Festival européen.

- La pièce de théâtre «Saisons selon Mohammed Dib» présentée mardi à Alger, dans le cadre du 18e festival européen, par le «Théâtre d'Illusia» (Finlande), sur un texte de Mohammed Dib.

- Les musiciennes grecques Ourania et Sofia Lampropoulou ont animé la soirée de clôture du 18e festival européen.

- Vernissage, samedi à Alger de l'exposition «El Jazaïr, ombres et lumière» par le duo de photographes Almuth Bourenane et Chafia Loudjici, une exposition qui se poursuit jusqu'au 31 mai.

- Vernissage, samedi à la galerie «Dar El Kenz» à Alger, de l'exposition «State Of Disorder» de l'artiste peintre Malek Saleh.

- Représentation générale de la pièce de théâtre «Bahidja», une adaptation du roman Sans voile et sans remords de Leïla Aslaoui mise en scène par Ziani Cherif Ayad, dimanche à Alger.

- Projection en avant-première du film Benbadis, du réalisateur syrien Bassil Al-Khatib, mardi à Constantine.(APS)