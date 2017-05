Le Coin du copiste : Spectacles sur les plages

Les années qui passent transforment inexorablement certaines habitudes adoptées par les Algérois durant le mois de carême en d’autres manières de vivre et de s’adapter aux horaires fixés par cette période où le jeûne dure une bonne partie de la journée. Pendant que l’on observe la fermeture des cafés et boutiques ainsi que le ralentissement de l’animation habituelle des rues désertées par les passants et devenues soudain incroyablement silencieuses, à l’exception de quelques enfants qui jouent et de quelques femmes au foyer se rendant au marché. L’étrange silence du matin fait écho aux longues veillées des soirées ramadhanesques où les jeunes, privés toute la sainte journée de leur café et cigarette, s’éclatent en groupes dans des distractions durant presque toute la nuit. Il faut dire que chaque saison apporte son lot de petites modifications, même si les incontournables soirées musicales sont programmées à l’avance en prévision du mois sacré avec cependant, dans certains endroits, des chanteurs qui n’ont pas toujours la cote avec le public ou qui sont de parfaits inconnus. La nouveauté cette année, s’agissant de l’animation étendue à presque toutes les villes de l’intérieur du pays, est que les spectacles et concerts ne se limiteront pas seulement aux espaces offerts par des salles de l’Office Riadh El Feth, de l’établissement Art et Culture ou de l’ONCI, mais carrément à des prestations qui se dérouleront en plein air dans plusieurs plages et même des piscines, endroits où aiment se détendre les familles. Cela suppose qu’en pleine nature et sur le littoral algérien, les organisateurs ont aménagé des espaces pour placer des estrades sur un sol sablonneux, ce qui n’est pas toujours évident, et deuxièmement les animateurs se rapprochent du public exactement là où ce dernier se déplace pour plus de loisirs et de rafraichissement. En tout état de cause, en plus des concerts qu’elle organise au niveau de la salle Ibn Khaldoun, l’association Arts et Culture à Alger organise des soirées à proximité des plages durant ce mois de Ramadan. Les soirées se multiplient du côté de la capitale algérienne et se diversifient, de quoi offrir un large choix de détente après une longue journée de jeûne. Entre andalou, chaâbi et raï, vous retrouverez plusieurs genres musicaux algériens durant des concerts en plein air et à proximité des plages et piscines. Les soirées commenceront à partir de 22h45 du 31 mai au 18 juin.

L. Graba