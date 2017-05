Humour, musique et poésie au menu des soirées

Un programme d'animation varié, mettant à l'honneur l'humour, la musique et la poésie, a été concocté par la direction du Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO) à l'occasion du mois de Ramadhan, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de cet établissement culturel.

«Adda zine el hedda», la nouvelle comédie de Mourad Senouci, interprétée par Samir Bouanani, figure parmi les spectacles à l'affiche du TRO dans le cadre des soirées à venir, a-t-on indiqué de même source.

Dans ce one-man-show, Bouanani campe le rôle d'un candidat à l'émigration clandestine qui, suite au naufrage du navire le transportant, trouve refuge sur une île avec Ahlem, son héroïne des feuilletons TV. Ahlem réfléchit pour trouver de l'aide, contrairement à Adda qui, lui, est décidé à demeurer dans ce havre de paix avec la femme de ses rêves. Le public aura également l'opportunité de découvrir ou de revoir la pièce «El-Ghalta» (l'erreur), produite par le TRO et doublement récompensée au dernier Festival national du théâtre professionnel d'Alger (FNTP).

Dans cette comédie écrite par Saïd Fahsi, le personnage Amar, enseignant au lycée et nouvellement marié est confronté à la volonté de sa femme de travailler afin de l’aider à construire leur couple, qui fait face à la dure réalité matérielle de la vie.

Dans le même registre, l'humoriste Mohamed Mihoubi, de l'association culturelle oranaise "El-Amel", sera lui aussi présent avec un de ses spectacles, intitulé «El-Jenna Oua Ennar».

Le public aura rendez-vous avec d'autres artistes qui feront valoir leur talent sur scène tant en théâtre, qu'en musique et en poésie.(APS)