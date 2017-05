70e Festival de Cannes : Palme d’or pour The Square du Suédois Ruben Ostlund

Le long métrage The Square du Suédois Ruben Ostlund a remporté dimanche soir la Palme d'or du 70e festival de Cannes, ont rapporté des médias auprès du jury présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar. Le prix de la mise en scène est revenu à la réalisatrice américaine Sofia Coppola pour les Proies, alors que celui du meilleur scénario a été attribué ex-aequo au Grec Yorgos Lanthimos pour son film Mise à mort du cerf sacré et à la Britannique Lynne Ramsay pour You were never really here. L'Américain Joaquin Phoenix a reçu le prix d'interprétation masculine pour sa performance dans You were never really here, de la Britannique Lynne Ramsay, au même titre que l'actrice Allemande Diane Kruger qui a obtenu le prix d'interprétation féminine pour son premier rôle dans In The Fade du réalisateur Fatih Akin.

Le Russe Andreï Zviaguintsev s'est adjugé le prix du Jury pour Loveless (Faute d'Amour), alors que le film français "120 battements par minute" a été distingué du Grand prix du festival, et la réalisatrice française Léonor Serraille du prix du meilleur premier film, la Caméra d'or, pour Jeune Femme, Le 70e Festival de Cannes qui s'est tenu du 17 au 28 mai a inscrit en compétition pour la Palme d'or dix-neuf films, supervisés par un jury de professionnels, dont l'acteur américain Will Smith, la star chinoise Fan Bingbing, l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui, ou encore le virtuose du cinéma sud-coréen Park Chan-Wook. Le long métrage En attendant les hirondelles, du réalisateur algérien Karim Moussaoui, est entré en compétition aux côtés de 15 autres productions, dans la section «Un certain regard» dont le jury a décerné samedi soir son prix à Un homme intègre (Lerd) du réalisateur iranien Mohammad Rasoulof. (APS)