Animation artistique à Tizi Ouzou : Lounis Aït MenguellEt en ouverture

Ce riche programme qui s’étalera du 1er au 25 juin est prévu au niveau des différents établissements rattachés à la Direction locale de la culture ainsi que dans différentes localités de la wilaya, à savoir la maison de la culture Mouloud- Mammeri et son annexe d’Azazga, le théâtre régional Kateb-Yacine, la cinémathèque algérienne et la bibliothèque principale de lecture publique. Ce programme d’animation en nocturne est organisé en collaboration avec le mouvement associatif. Le maestro de la chanson populaire kabyle, l’aède Lounis Aït Menguellet, aura l’insigne honneur de donner le coup de starter de ces soirées ramadhanesques en animant à la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri trois galas de suite, les 1er, 2 et 3 juin, au grand soulagement des nombreux fans qui attendent avec impatience le retour sur scène de leur poète et chanteur préféré, qui a récemment mis sur le marché un subliminal nouvel album. Les chanteurs Rabah Ouferhat, Djamel Kaloune et Belaid Tagrawla se produiront au niveau de la même salle le 04 juin, alors que la diva de la chanson kabyle, la majestueuse Noura est attendue pour le lendemain en compagnie de deux autres artistes aimés et adulés par leurs publics respectifs, à savoir Brahim Tayeb et Ali Meziane. Akli Yahiaten, auteur du célèbre tube «El menfi » est l’autre grosse pointure de la chanson algérienne à monter sur la même scène (08 juin) pour chanter les plus belles chansons de son riche et non moins long parcours artistique. Abdelkader Chercham, Nacerdine Galiz, Djamel Achir et Mohamed Eraoui sont quant à eux sollicités pour animer une soirée chaâbi le 22 du même mois. Plusieurs autres chanteurs de variétés sont aussi au programme concocté par la direction locale de la culture pour permettre aux citoyens de Tizi-Ouzou de se distraire en nocturne après des journées de jeûne particulièrement difficiles, surtout avec la canicule des premiers jours de ce mois sacré. En plus de ces soirées qu’abritera la salle de spectacle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, plus d’une vingtaine d’autres galas sont également programmés au niveau de l’annexe d’Azazga, et autant de spectacles divers, notamment les clowns, les sketchs, le théâtre et projection de films au niveau de la maison de jeunes Matoub-Lounes de la localité d’Ain El Hammam. Une animation riche et variée est par ailleurs prévue par la Direction de la culture et ses différents établissements à travers dix-neuf des 21 dairas que compte la wilaya de Tizi-Ouzou.

Des pièces théâtrales en nocturne

Du théâtre, des sketchs et monologues au programme du TR Kateb-Yacine. Fidèle à ses traditions, la direction du théâtre régional Kateb-Yacine de la ville de Tizi-Ouzou a élaboré, à l’occasion de ce mois sacré de Ramadhan, un riche programme d’animation comportant plusieurs pièces théâtrales qui se dérouleront en nocturne, a annoncé la même direction. 27 pièces théâtrales sont au programme de ces soirées ramadhanesques qui débuteront aujourd’hui et ce, jusqu’au 25 juin prochain, a-t-on indiqué de même source. Les familles de Tizi-Ouzou sont invitées à partir de 22h à vivre quelques moments de détente et d’évasion au niveau des salles de spectacles de cette infrastructure théâtrale sise au cœur de la ville des Genêts. Ces pièces théâtrales proposées aux citoyens à l’occasion des soirées de ce mois sacré de ramadhan sont l’œuvre de plusieurs coopératives et associations de théâtre ainsi que le théâtre régional Kateb-Yacine. « Tirzef gher… », «L’hôtel en danger », « Ahitus», « La poudre de l’intelligence », « Jugurtha », « Le diable respecté », « La dirive », « axxam naamar », « Tawaghit »… sont là entre autres pièces théâtrales à l’affiche de ces soirées ramadhanesques proposées par le théâtre régional Kateb-Yacine aux amoureux du 4e art de la wilaya de Tizi-Ouzou. En plus de ces pièces théâtrales, cette infrastructure culturelle propose aussi en cette même occasion des sketchs, notamment celui intitulé « 100% comédie » qu’animera le 8 juin prochain le célèbre comédien et acteur de télévision Mouloud Amoura, connu sous le nom de « Hrirouche », « Bombe à comique » qui sera présenté le 10 du même mois par le non moins célèbre comédien Massi Lewhama, « Gusto Show » le 17 juin par Kamel Abdat et « Fou rire » le 13 juin par Khaled Tourek.

