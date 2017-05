Regard : Ensemble pour la bonne cause !

Tous les chemins mènent, en ce mois de piété à… l’altruisme, la plus juste, la plus valable, sans doute, de toutes les bonnes et honorables causes. L’esprit d’entraide, de générosité se porte merveilleusement bien, touchons du bois. On devient, tous des infatigables mères Thérésa et Albert Corcos qui ont dédié leur vie aux infortunés, aux malheureux, aux malchanceux, bref, aux damnés de la Terre. Dans chaque coin de rue, l’odeur de la bonté et du partage, encense l’atmosphère, purifie nos gestes quotidiens et nos âmes. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C’est un fait qui n’a nullement besoin de démonstration ou d’argumentaire. En effet, si certains ont un faible pour la lecture, le sport, les derniers tubes et films de l’année et internet, d’autres ont d’autres hobbies et se passionnent, pour le volontarisme et l’humanitaire. A chacun, ses loisirs, ses passe-temps et surtout et ses astuces, propres à lui, pour gérer ses heures et pour certains, le choix est déjà fait. Il est même irrévocable. Soutenir, aider son prochain et les personnes en détresse, fait partie de leur vie, des choses essentielles, de ce «must» qui leur procure satisfaction et bonheur. Le chronomètre est mis en marche pour l’honorable motif. Ils sont, chômeurs, étudiants, travailleurs, structurés dans des mouvements associatifs ou pas avec un même et seul souci qui les anime : être au chevet de l’autre, voler à son secours, dans les moments difficiles. Le rêve est porté par tous ces jeunes et moins jeunes qui ont renoncé à toutes ces belles choses de la vie, sans sens, si petites et insignifiantes devant leur abnégation et leur sacrifice pour l’action caritative et l’humanitaire, de manière générale et qui passent leur temps dans les restos du cœur du Croissant-Rouge ou encore de particuliers pour permettre aux démunis et aux personnes en difficulté, de rompre le jeûne. Quoi de plus noble que de passer sa journée, à cuisiner, servir toutes ces personnes qui affluent sur ces restaurants de la rahma, défiant ainsi les signes d’austérité, l’égoïsme parfois, et autres indicateurs, visibles et dont on ne peux aujourd’hui tourner le dos. Une chorba pour tous, est désormais garantie avec toutes ces personnes, aux grandes âmes qui s’investissent, à fond, pour… l’autre.

Samia D.