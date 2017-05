Clinique mobile du « Chemin de la prévention » : 6.723 personnes dépistées

Le «Chemin de la prévention» est un projet lancé par Sanofi-Algérie, en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Lors d’un point de presse organisé en marge d’une cérémonie en honneur des journalistes, la directrice des opérations chez Sanofi Algérie, Amel Makhloufi a déclaré que «la clinique mobile a sillonné 8 wilayas et 6.723 personnes ont été dépistées dont 4.643 patients connus, 2.080 présumés sains, 632 méconnus et 1.448 sont sains.» Mme Makhloufi a expliqué que «la clinique mobile se déplace, selon les priorités fixées par le ministère de la Santé, dans différentes wilayas algériennes afin de sensibiliser le grand public à l’hypertension, le diabète, l’hyperlipémie et leurs facteurs de risques communs». La clinique mobile, une plateforme mobile médicalisée et équipée pouvant accueillir des patients connus ou non connus, hypertendus et/ou diabétiques dans le but du dépistage de l’hypertension artérielle, du diabète et de leurs complications vasculaires et cardiologiques. Les patients atteints par ces pathologies pourraient, selon les cas, bénéficier d’une consultation de médecine générale, d’un bilan biologique ou d’une consultation spécialisée, d’ophtalmologie ou de cardiologie.Une fois diagnostiqués, les patients sont en charge dans un centre de soins par des équipes pluridisciplinaires formées, composées de généralistes, spécialistes, et éducateurs de santé.La plateforme d’accueil de la clinique mobile abrite des séances d’éducation thérapeutique autour de l’hypertension et du diabète visant à mieux maîtriser, de retarder, voire éviter la survenue de l’hypertension et diabète et de leurs complications.La clinique mobile a réalisé 16 campagnes à travers les zones enclavées de l’Algérie. Depuis la mi-mai, elle s’est déplacée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, du 17 au 20 mai à la Polyclinique Boukhari Fatma, Draa ben Khedda et du 22 au 25 mai à la Polyclinique Khellafi Mohamed Oulhadj, Azzazga.



Prix Sanofi & ARESS de la recherche en santé



Sanofi Algérie, a initié en septembre 2013, le prix SANOFI & ATRSS de la recherche en santé, lors de la visite en Algérie du Dr Elias Zerhouni, président Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. Ce prix s’inscrit dans le cadre de la promotion des travaux de recherche dans le domaine de la santé. Il est destiné à encourager les jeunes chercheurs dans les disciplines biologiques ou en recherche clinique, afin d’accélérer le transfert de connaissances vers des applications diagnostiques et thérapeutiques.

Sanofi Algérie a institué un prix national annuel de la première édition doté de 2.000.000 DA, au profit d’une jeune chercheuse algérienne qui a effectué durant les 3 dernières années, un travail novateur dans la recherche scientifique destiné à améliorer la santé des citoyens. Sanofi Algérie, a travaillé en partenariat sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec l’appui de la DGRSDT et de l’ATRSS, dans la désignation des jurys du prix. Le premier Prix Sanofi a été lancé et décerné en 2014 à Mme Amel Medjdoub, Docteur en physiologie et biochimie de la nutrition de l’université Abou-Bekr Belkaïd, de Tlemcen.

Elle a été récompensée pour son travail sur l’évaluation des effets des pesticides sur la prolifération lymphocytaire et le stress oxydatif in vitro. Le jury est composé de doyens et professeurs d’universités et de chercheurs scientifiques, qui a été assisté dans ses missions par des experts relevant des domaines de la biologie, de la pharmacie et de la médecine. La deuxième édition du Prix Sanofi Algérie de la Recherche en Santé a reçu plus d’engouement que l’édition précédente, plus de trente candidatures ont été enregistrées. L’éligibilité des dossiers de candidatures par spécialité a été revue et validés par les experts et les membres du jury. Cette année nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la 3e édition du «Prix SANOFI-ATRSS de la Recherche en Santé en Algérie» avec des montants de 2.000.000 DA pour le premier lauréat, de 1.500.000 DA pour le deuxième lauréat et de 1.000.000 DA pour le troisième lauréat. L’appel à candidature débutera le 1er juin 2017, à travers les sites web de Sanofi Algérie, de l’ATRSS et de la DGRSDT.

Wassila Benhamed