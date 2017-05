Mascara : Après le F’tour, la ville s’anime

Pendant trente jours, la région de Béni Chougrane sera plongée dans une torpeur diurne ou les embouteillages et les stationnements anarchiques des véhicules garés n’importe où et même sur les trottoirs notamment à Tighennif, une ville qui se réveillera au coucher du soleil après la rupture du jeûne. Au ftour, dès le début du coucher du soleil, vers 20 heures, l'activité reprendra son rythme normal.

Après le f'tour, les taxis et les autos envahissent le bitume, les bruits de la ville se réveillent, les groupes de passants se mettent en branle dans les rues. La vie et ses plaisirs reprennent leur rythme, jusqu'au bout de la nuit, dans une ambiance de fête et de consommation effrénée dans les rues marchandes aux quatre coins de la wilaya. Le premier jour du mois sacré de Ramadhan a été vécu dans la cité de l’Emir, en dépit de la chaleur inhabituelle de cette fin du mois de mai, par les Mascaréens dans une ambiance un peu plus particulière par rapport aux autres jours pour la simple raison que l’on a constaté que depuis le début de matinée du samedi que les produits essentiels comme le lait et le pain n’ont pas manqué comme c’était le cas les années précédentes. Les boucheries prises d’assaut dès les premières heures de la journée de Ramadhan ont baissé rideau curieusement, car ils n’avaient rien à vendre aux clients retardataires, les viandes rouges, en particulier, malgré le prix exorbitant affiché, se sont écoulées vers les coups de dix heures et heureux étaient les ménages qui ont pu dégoter chez le boucher du coin un morceau de viande ovine ou bovine pour faire plaisir a sa famille pour la chorba ou la hrira. La viande blanche était disponible mais son prix a connu une hausse sensible passant de 280 DA le kg à 380 DA le kg et les consommateurs ont fait bon cœur contre mauvaise fortune et ils se sont pliés au diktat des marchands de volaille, la sardine était ce jour là disponible et abordable puisque vendue entre 250 DA et 400 DA le kg, à la poissonnerie du marché de la ville. Autre sujet, les épices et les plantes aromatiques étaient bradés et partaient comme des petits pains par les vendeurs à la sauvette qui occupaient les rues, ce qui a provoqué de grands embouteillages véhicules et piétons se mélangeaient. Les cafés et les lieux publics fermés pour la circonstance, le décor d’une ville déserte était planté vers les coups de midi et les citoyens dans les rues. Ce constat d’une journée nous a donné a réfléchir sur la façon dont va passer le reste des journées du mois sacré de Ramadhan un mois de concorde, de piété et de solidarité envers les démunis parmi la population.

Chose insolite, certains commerçants occasionnels n'ont pas laissé l’occasion passer entre leurs mains pour gagner un peu plus d'argent, ils se sont reconvertis en vendeurs de gâteaux orientaux. Côté mercuriale, la première journée du jeûne aura été aussi marquée, et une fois n’est pas coutume, par une stabilité relative des prix des fruits et légumes sur les étals des marchés, nous affirme un grand nombre de personnes rencontrées au marché. Ainsi les prix affichés, et exception faite de quelques légumes (courgettes, laitues et carottes, haricots), lesquels ont connu une légère hausse. Une stabilité qui profite surtout aux consommateurs dont la bourse se réduit comme une peau de chagrin à l’occasion de chaque mois de Ramadhan.

Cette situation inédite que d’aucuns ont salué n’est assurément pas due aux pratiques des commerçants, soit disant enclin à une baisse des prix durant ce mois de piété mais plutôt à la chaleur. Et c’est en effet, cette chaleur qui oblige les marchands à revoir à la baisse leurs produits, faute de quoi ils perdraient dans l’affaire. Ces doivent être écoulés le plus tôt possible, sinon ils risquent de se détériorer et devenir invendables. Du coup, les commerçants les cèdent à des prix plus au moins abordables. Et ce n’est pas le cas des viandes rouges et blanches dont les prix affichés depuis le début de ce mois de Ramadhan ont pris l’ascenseur.

Par ailleurs, la Maison de la culture Abiras Ennaciri de Mascara a concocté un programme varié d’activistes artistiques durant tout le mois du Ramadhan.

A. Ghomchi