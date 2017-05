Le chiffre du jour : 11 milliards de dollars

Les 305 opérations évaluées à 11 milliards de dollars approuvées par la Banque africaine de développement, en 2016, ont permis de créer plus de 630.000 emplois, essentiellement pour les jeunes et les femmes, révèle un communiqué de l’institution. Financées au titre de la mise en œuvre des 5 priorités stratégiques de la BAD (High-5), à savoir : «Éclairer l’Afrique», «Nourrir l’Afrique», «Industrialiser l’Afrique», «Intégrer l’Afrique» et «Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique», ces opérations devraient servir à dynamiser la transformation économique de l’Afrique.