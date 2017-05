Ecomondo 2017 : Recyclage des déchets industriels

Les enjeux économiques liés au recyclage des déchets industriels ne sont plus à démontrer. Pour le cas de l’Algérie, cette activité naissante est appelée à s’intensifier, à la faveur des investissements projetés. Il faut savoir que 23 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en Algérie, soit un coût annuel de à 56 milliards de dinars». Aussi, les industriels algériens génèrent annuellement une moyenne de 325.100 tonnes de déchets, tous types confondus, y compris les déchets spéciaux dangereux, dont 50% de déchets recyclables. Des chiffres qui renvoient à cette nécessité d’aller vers une «gestion économique des déchets, d’encourager l’investissement et de partenariat mobiliser les gisements à travers une gestion par filière», avait suggéré le premier responsables de l’Agence nationale des déchets. Une prise de conscience des pouvoirs publics qui semblent donner à ce segment l’intérêt qu’il mérite en tant que richesse à grande valeur ajoutée. Le même responsable avait déclaré que l’Algérie, par le biais d’entrepreneurs privés, exportait l’équivalent de 3,2 milliards de dollars/an, de déchets ferreux qui, selon lui, «auraient pu être valorisés à demeurer sous forme de matière première et servir, du même coup, à créer de nombreux postes d’emploi».

Ces montants sont essentiellement générés par les quelque 2,5 millions de tonnes de résidus produits par le seul secteur de l’industrie. Dans ce contexte, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie organise, en partenariat avec l’Agence italienne Rimini Fiera, le déplacement d’une délégation d’opérateurs économiques algériens, du 7 au 10 novembre 2017, à Rimini (Italie), dans le cadre du Salon international ECOMONDO 2017. Cette 21e édition du Salon international du recyclage de matériaux, de l’énergie et de développement durable, organisée par Rimini Fiera, vise à «promouvoir l’économie circulaire dans la zone méditerranéenne axée sur la récupération des matériaux, le recyclage des déchets, l’efficacité énergétique, ainsi que la rentabilité des ressources», est-il précisé.

Dans cette optique, Ecomondo se fixe comme objectifs principaux de promouvoir les liens d’affaires entre les sociétés leaders du monde entier, de développer un réseau international de fournisseurs et d’acheteurs, faire connaître les innovations technologiques, les tendances du marché, ainsi que les meilleurs pratiques de l’économie circulaire. Il s’agira également de trouver les solutions concrètes aux problèmes de traitement des déchets industriels, tout en accroissant la compétitivité de l’entreprise.

D. Akila