Formalisation du commerce informel : un Stimulant des économies africaines

Le commerce transfrontalier informel en Afrique pourrait contribuer à l’amélioration des moyens d’existence et à l’intégration régionale à travers le continent, a indiqué l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur son site web. Dans sa nouvelle publication intitulée «Formalisation du commerce informel en Afrique», cette agence de l’ONU indique que le commerce transfrontalier informel, dont les transactions ne respectent pas la législation locale sur les taxes, ainsi que d’autres règles, représente une part importante des emplois en Afrique subsaharienne (entre 20% et 70%), ajoutant que la régularisation de ce marché pourrait stimuler la prospérité. Près de la moitié du commerce transfrontalier intra-africain est considéré comme informel, soulignant ainsi «le poids de son rôle invisible», note la FAO. Des politiques proactives reconnaissant ce type d’activités, exploitant son potentiel avec pour objectif d’en faire une situation réglementée, «seraient préférables plutôt que des approches autoritaires destinées à éradiquer les entrepreneurs ou à les taxer», préconise la FAO. «Faciliter la formalisation représente l’unique option politique viable pour le programme de transformation africain en vue de réaliser ses objectifs», affirme M. Suffyan Koroma, Economiste en chef à la FAO et principal auteur du rapport de cette organisation. «Malgré l’importante contribution du secteur informel aux économies africaines, les décideurs politiques manquent souvent d’informations sur le commerce informel transfrontalier en raison du manque de données de qualité, cela a freiné le développement de politiques de soutien au secteur», considère de son côté Clément Onyango de la Société d’accord et de confiance des consommateurs de Nairobi, une organisation non-gouvernementale, lors d’une conférence organisée par la FAO à Kigali (Rwanda). Le rapport de la FAO souligne aussi que les activités liées au commerce informel transfrontalier sont clairement «un choix de second ordre» que les personnes font lorsqu’elles n’ont pas d’autres alternatives formelles. Il s’agit principalement de la vente de biens et services, souvent de nature agricole, qui, en période de crises alimentaires et d’autres chocs, s’est révélée plus solide que les autres chaînes légales. «Cette activité économique, qui s’effectue loin des radars et qui n’implique pas toujours des échanges internationaux, représente près de 40% du PIB en Afrique, soit plus qu’en Amérique latine et en Asie», ajoute la FAO. Dans le même sillage, l’organisation observe que ce commerce en question est rarement illégal: dans la plupart des cas, il est considéré comme informel car les personnes impliquées n’ont pas accès aux licences commerciales, aux techniques administratives et aux informations sur les lois liées aux taxes douanières et aux normes d’importations pour agir autrement. Alors que de telles activités représentent «une source de revenus importante pour les foyers, les commerçants sont souvent en proie à la corruption et leur accès limité au crédit implique que leurs activités sont rarement stables ou encore durables», précise l’organisation. Les femmes constituent la plus grande partie des commerçants informels, qui selon le rapport de la FAO, seraient pour plus de la moitié en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et représenteraient près de 70% de ces commerçants en Afrique australe.