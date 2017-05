Noureddine Yassa, DG du Centre des énergies renouvelables : « 22.000 MW à l’horizon 2020 »

L’Algérie abritera, le 13 juin prochain, un forum d’affaires dédié à l’investissement dans les énergies renouvelables. Un rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui par l’Union européenne signé entre cette dernière et l’Algérie, en mars dernier. Sollicité par nos soins, Noureddine Yassa, directeur général du Centre des énergies renouvelables, relève l’importance de ce programme, tout en précisant que les spécialistes traiteront, lors de ce forum, les différents volets institutionnel, réglementaire, technique. À travers son ambitieux programme de 4.000 mégawatts, ajoute l’universitaire, l’Algérie compte «accélérer la cadence» et atteindre son objectif de 22.000 MW à l’horizon 2020. Le pari des énergies renouvelables est-il réalisable ? À cette question, l’universitaire dit que l’Algérie regorge de compétences, et dispose d’atouts naturels importants, lesquels contribueront efficacement à la réalisation de ce défi. Le Conseil des ministres, tenu en février dernier, a érigé le secteur des énergies renouvelables en «priorité nationale», constituant par là-même un des axes majeurs du «nouveau modèle économique» que le gouvernement compte mener à bon port. Le spécialiste relève également l’obligation d’industrialisation des équipements solaires, à même de renforcer le taux d’intégration nationale et permettre l’émergence du renouvelable en Algérie. À ce titre, il annonce qu’au terme d’intenses efforts, «le coût des équipements solaires a baissé, entre 2008 et 2016, de 80%». Ainsi, le prix d’une centrale installée passe de 2,5 millions dollars, à un million de dollars. Pour rappel, le projet algérien dénommé Atlas 1, d’une capacité globale de 4.050 mégawatts, réparti en trois lots de 1.350 mégawatts chacun en énergie d’origine solaire de type photovoltaïque, fera l’objet d’un appel d’offres à investisseurs nationaux et internationaux, avec l’obligation du soumissionnaire d’engager des investissements pour la fabrication locale des équipements destinés à ces centrales solaires. Le programme d’appui européen aux ENR, adopté en 2016 au titre de l’instrument de politique européenne de voisinage (2014-2020), vise à soutenir les autorités nationales dans la révision et l’élaboration de dispositifs institutionnels, politiques et réglementaires favorables à la mise en œuvre des politiques énergétiques durables, à travers le déploiement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. À propos de la transition énergétique, le Pr Yassa explique que l’Algérie compte passer d’une consommation 100% gaz, à un mix énergétique algérien où les énergies renouvelables auront une part importante. Par ailleurs, le DG du CDER a souligné que de plus en plus d’entreprises économiques et industrielles font appel aux solutions technologiques développées par la recherche en Algérie. Le professeur Yassa a émis le vœu que le rapprochement entre le monde de la recherche et les opérateurs économiques devienne le plus étroit possible, dans l’intérêt de ces deux partenaires et du développement du pays.

Fouad Irnatene