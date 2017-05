Participation de l’Algérie aux salons et foires à l’international : un Succès

La participation algérienne aux foires et Salons, inscrits au programme officiel de l’année 2016, était satisfaisante et encourageante, par le nombre des entreprises participantes et leur satisfaction d’y avoir participé. Tel est le constat fait par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex).

Dans sa revue publiée récemment, Algex a souligné qu’«il a été enregistré que la participation algérienne aux manifestations organisées en Afrique était globalement fructueuse, couronnée par plusieurs contrats et des promesses d’achat de la part de clients potentiels, et la concrétisation d’un comptoir commercial en Côté d’Ivoire». «Les produits nationaux sont, a fait savoir Algex, très concurrentiels, sur le marché soudanais, par rapport aux produits importés, et ils sont fortement appréciés et demandés par les consommateurs locaux, notamment ceux de l’agroalimentaire.» La même source a indiqué que le marché sénégalais attire de plus en plus de participants algériens à la Foire internationale de Dakar, lors de chaque édition, et la diversité des produits exposés traduit l’intérêt exprimé par ces entreprises envers ce marché qui représente la 2e économie de l’UEMOA et peut être considéré comme étant la porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest. Il a été constaté également, a-t-elle ajouté, que la vision des opérateurs économiques algériens, à travers leur participation à l’exposition de produits algériens organisé au Bénin, n’était pas de réaliser un objectif commercial immédiat, mais de pouvoir positionner les produits algériens sur le marché béninois et le marché de l’UEMOA, et faciliter leur accès via un agent commercial, bureau de représentation ou la création d’une filiale. S’agissant du marché européen, Algex a souligné, à titre d’exemple, le marché espagnol où la variété et la qualité des produit s exposés, selon elle, ont donné une image positive à la production nationale, et des opportunités réelles, aussi bien pour le marché espagnol qu’européen. La première participation de l’Algérie au Salon de l’alimentation et des boissons de Moscou a été qualifiée de satisfaisante, au vu de l’engouement du public sur les produits algériens et les contacts établis par les participants. En ce qui concerne la participation de l’Algérie au Salon SIAL en France, celle-ci a constitué, a fait savoir l’agence, une opportunité idoine aux entreprises algériennes participantes pour nouer des contacts d’affaires importants. Quant au marché asiatique, elle a cité, à titre d’exemple, le marché émirati, où la participation de notre pays au Salon Gulf Food est considérée comme l’événement phare du Moyen-Orient, reconnu pour sa dimension internationale en croissance constate en termes d’exposition et de visiteurs.

M. A. Z.