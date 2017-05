La Malédiction de Satan

Par : Mahmoud Hussein - 4e partie

Lorsque Dieu eut fini de créer Adam et qu’Il lui eut insufflé la vie, Il lui donna sa taille, rectifia, puis arrêta sa forme, régularisa son apparence, le recouvrit du vêtement du Paradis et le para de divers ornements. Adam resplendit comme si un rayon de soleil sortait des plis de son vêtement.

La lumière de Muhammad se reflétait sur son front comme par une nuit de pleine lune. Alors Dieu plaça Adam sur un lit qu'Il ordonna aux anges de porter sur leurs épaules, en leur disant :

« Parcourez avec lui Mes Cieux, pour qu'il voie tout ce qu'ils recèlent de merveilles et que sa foi en soit fortifiée. »

Les anges dirent :

— Nous sommes écoute et obéissance à notre Seigneur.

Ils portèrent sur leurs nuques le lit où Adam était étendu et parcoururent les Cieux durant cent ans, le temps pour Adam de contempler tout ce qu'ils recèlent de prodiges et de merveilles.

Dieu créa ensuite un cheval de musc odorant, doté de deux ailes faites de perles et de joyaux. Adam l'enfourcha, Gabriel tenant les rênes, avec Michel à sa droite et Israfel à sa gauche. Ils parcoururent ainsi les cieux, Adam répétant :

— La paix soit sur vous, anges de Dieu.

Et les anges répétant :

— Sur toi la paix et la clémence de Dieu et Ses bénédictions.

Dieu dit : « C'est ainsi, Adam, que tu salueras, et que salueront après toi tous tes descendants, jusqu'au Jour du Jugement. »

Puis Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam et ils se prosternèrent tous. A l'exception de Satan.

Dieu avait installé les démons sur la Terre aussitôt après l'avoir créée, avant de créer Adam. Il avait fait les démons de braise ardente et Il avait placé Satan au milieu d'eux. Il leur avait interdit de faire couler le sang des bêtes ou de laisser la désobéissance se répandre dans leurs rangs.

Mais les démons avaient répandu le sang et s'étaient dressés les uns contre les autres. Quand Satan les avait vus agir de la sorte, et s'y complaire, il avait demandé à Dieu de le séparer d'eux et de l'élever jusqu'au Ciel. Dieu avait exaucé son vœu et l'avait élevé jusqu'au Ciel. Satan s'était retrouvé au milieu des anges, vouant à Dieu une adoration exemplaire.

Mais Dieu ayant ensuite fait de Satan le gardien du Ciel inférieur, l'orgueil avait fini par s'emparer du cœur de Satan.

Aussi, lorsque Dieu lui ordonna de se prosterner devant Adam, il refusa avec dédain, devenant un insoumis. Il dit à Dieu :

— Seigneur, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé de boue. Le feu est plus noble que la boue. C'est moi qui étais Ton représentant sur la Terre, moi le porteur de vent, oint de lumière, auréolé de dignité, moi qui T'ai adoré dans Ton Ciel comme sur Ta Terre.

Dieu dit : « Quitte le Ciel. Tu es damné. Ma malédiction pèsera sur toi jusqu'au Jour du Jugement. »

Satan dit : — Seigneur, accorde-moi un sursis jusqu'au Jour du Jugement.

Dieu dit : «Je t'accorde ce sursis jusqu'au Jour dit.»

Satan dit : —De l'égarement où Tu m'as plongé, je me servirai sur la Terre pour tromper les autres, pour les égarer à mon tour, tous à l'exception de Tes fidèles adorateurs.

Dieu dit : « Telle est la voie droite qui est la mienne : tu n'auras aucun pouvoir sur mes fidèles, à l'exception des égarés qui te suivront. Et la Géhenne sera leur destination. »

Lorsque Dieu eut installé Adam en Son Paradis, l'homme y erra en proie à la solitude. Il n'était personne pour lui tenir compagnie. Alors Dieu étendit sur lui le sommeil, puis Il prit une des côtes de son flanc gauche et en conçut Eve sans qu'Adam le sente, ni ressente une quelconque douleur. Si Adam avait ressenti la moindre douleur, aucun homme après lui n'aurait pu éprouver de tendresse pour une femme.

Dieu recouvrit Eve du vêtement du Paradis et la para de divers ornements, puis la fit asseoir aux côtés d'Adam. Lorsque ce dernier sortit de son sommeil, il vit Eve assise près de lui. Les anges le questionnèrent :

— Qu'est-ce que cela, Adam?

Il répondit :

— Une femme.

— Quel est son nom?

— Eve.

— Tu as raison. Pourquoi a-t-elle été nommée Eve ?

— Parce qu'elle a été créée à partir d'un être vivant.

— Pourquoi Dieu l'a-t-Il créée?

— Pour que je m'en remette à elle et qu'elle s'en remette à moi.

Puis Adam posa la main sur Eve. Les anges s'étonnèrent : — Que fais-tu là, Adam?

— Pourquoi pas? Dieu ne l'a-t-Il pas créée pour moi?

— Pas avant que tu n'aies avancé sa dot.

— Qu'est-ce que sa dot?

— Que tu glorifies trois fois le nom de Muhammad.

— Qui est Muhammad?

— Le dernier des Prophètes de ta descendance. Si ce n'était pour Muhammad, tu n'aurais pas été créé.

Dieu ayant installé Adam et Eve en son Paradis, Il leur autorisa l'accès à tous ses bienfaits à l'exception d'un seul arbre.

Cependant Satan avait appris l'admission d'Adam au Paradis et, envieux, s'était dit : — Malheur ! A moi, qui adore Dieu depuis des milliers et des milliers d'années, Dieu a refusé l'accès au Paradis, tandis qu'Il l'ouvre à cette créature qu'Il vient à peine de concevoir.

II résolut de déloger Adam du Paradis. Il se posta à la Porte du Paradis et se consacra à l'adoration de Dieu pendant trois cents années, au point d'être connu par les anges, et reconnu pour son adoration. II demeura là, attendant la sortie de quiconque pourrait lui permettre de joindre Adam, mais Dieu n'autorisait aucun des hôtes du Paradis à en sortir.

Puis Dieu autorisa le paon à sortir, qui était le roi des oiseaux du Paradis.

Le voyant, Satan s'écria : —Noble créature, qui es-tu et comment te nommes-tu? Parmi les créatures de Dieu, je n'ai jamais vu de plus belle que toi.

— Je suis l'un des oiseaux du Paradis et je m'appelle paon.

Satan se mit à pleurer. Le paon lui demanda :

— Qui es-tu et pourquoi pleures-tu?

— Je suis un ange et je pleure de tristesse à la pensée de ce qui va te manquer de ta beauté et de ta prestance.

Le paon s'étonna :

— Comment me manquerait-il ce que j'ai?

— Mais tu vas périr et disparaître comme disparaissent toutes les créatures, à l'exception de celles qui goûtent à l'Arbre de l'Immortalité.

Le paon demanda :

— Où se trouve cet arbre?

— Au Paradis.

— Qui peut m'en indiquer le lieu?

— Je peux te l'indiquer si tu m'introduis au Paradis.

— Comment pourrais-je, alors que l'ange Ridwân en garde la Porte, personne ne pouvant y entrer ou en sortir sans son autorisation? Par contre, je peux t'indiquer l'une des créatures de Dieu qui est susceptible de t'introduire au Paradis.

Elle seule le pourrait, si tant est qu'une créature le puisse. C'est le serviteur du représentant de Dieu, Adam.

— Qui est ce serviteur?

— Le serpent.

— Va donc le trouver. S'il a ce pouvoir, nous y gagnerons ensemble la béatitude éternelle.

Le paon s'en fut trouver le serpent et lui répéta les paroles de Satan:

— J'ai rencontré un ange qui sait où se trouve l'Arbre de l'Immortalité. Il se tient debout à l'entrée du Paradis. Peux-tu l'y faire entrer, afin qu'il nous indique l'endroit?

Le serpent se précipita vers la Porte, la franchit et alla trouver Satan. Il lui dit : — Comment puis-je t'introduire à l'intérieur du Paradis, alors que Ridwân en garde la Porte? S'il te voit, il t'empêchera d'entrer.

Satan répondit : — Je me transformerai en vent et tu me prendras entre tes crochets.

Le serpent accepta. Satan se transforma en vent et pénétra dans la bouche du serpent, qui entra avec lui au Paradis.



Satan était arrivé à ses fins. Il se dirigea vers l'endroit où se trouvaient Adam et Eve et poussa des gémissements qui leur causèrent de la peine. Ils fondirent en larmes, car Satan était la première créature à avoir jamais gémi. Ils finirent par lui demander :

— Pourquoi pleures-tu?

Il répondit :

— Je pleure sur vous qui mourrez, qui quitterez la félicité et la dignité où vous êtes.

Adam et Eve furent fortement peinés par ces paroles. Satan les quitta et resta loin d'eux, le temps que ses paroles produisent leur effet. Puis il revint vers eux et dit à Adam :

— Veux-tu que je t'indique l'Arbre de l'Immortalité et du Pouvoir impérissable ?

Adam répondit :

— Oui.

Satan lui indiqua l'arbre :

— C'est celui-ci. Mange de ses fruits.

— Dieu m'a interdit de goûter aux fruits de cet arbre.

— Dieu ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher d'être des anges ou de devenir immortels.

Adam ayant refusé de le suivre, Satan jura par Dieu qu'il était de bonne foi. Ni Adam ni Eve ne pouvaient imaginer que l'on pût se recommander à Dieu pour couvrir un méfait. Ils furent abusés par le serment de Satan. Alors Eve s'élança vers l'Arbre et en mangea. Puis elle vanta son geste auprès d'Adam, qui en mangea à son tour. Ce fut lorsqu'ils eurent tous deux commis leur acte que leur nudité leur fit honte.

Adam fut gagné par la confusion et tenta de fuir hors du Paradis. Il fut intercepté par l'Arbre de la Repentance, qui le prit par la taille. Et Dieu l'interpella : « Quoi, tu Me fuis, Adam? »

— Oh non, Seigneur, je me sens honteux devant Toi.

Dieu dit : « Ne peut demeurer près de Moi celui qui M'a désobéi. Descendez sur la Terre, où vous résiderez et où vous serez ennemis les uns des autres. »

Adam tomba à Sarandîb, en terre indienne. Eve tomba à Jidda, dans le Hijâz. Le lieu de chute de Satan fut al-Ayala, en terre d'Irak. Le serpent tomba à Ispahan. Quant au paon, il tomba à Babylone.