Grand angle : Victimes collatérales

Il est de « tradition » que les état- majors des forces militaires engagés dans des conflits armés tentent d’occulter, ou au moins minimiser, les bavures commises par leurs contingents qui interviennent sur le terrain et qui font souvent des victimes civiles. Cette stratégie de communication est adoptée pour éviter de discréditer les objectifs de la « lutte » menée et accessoirement de saper le moral des troupes qui pourraient ressentir une forme de culpabilité pour avoir tué, involontairement certes, femmes, enfants et vieillards. Ainsi les forces de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) en Irak et Syrie, qui mènent des raids aériens contre les camps d’entraînements ou les zones de repli de ces terroristes, ne peuvent pas faire exception à cette règle. Les frappes « chirurgicales» ne sont jamais de la précision voulue et occasionnent souvent des pertes de civils. Ainsi les communicants et autres porte-paroles de cette coalition internationale reconnaissent officiellement en avoir tué plus de 450 dans ses bombardements depuis le début de la campagne en 2014. Un chiffre qui serait bien loin de la réalité selon Airwars, un collectif de journalistes basé à Londres qui compilent les données publiquement disponibles. Ce collectif estime de son côté le nombre de victimes à 3.681. « Les victimes civiles sont inévitables », a déclaré le secrétaire à la Défense américaine, Jim Mattis. Ils « sont un fait de la vie dans ce genre de situation » a- t-il estimé. Il prendra aussi le soin d’ajouter que « les Etats-Unis font tout ce qui est humainement possible, compatible avec les nécessités militaires, pour les éviter ». On peut le croire. Mais ce qui passe mal dans l’opinion c’est encore le fait que l’on puisse ainsi s’arroger le droit de laver sa conscience de toute responsabilité dans la mort de centaines de civils, des victimes collatérales d’un conflit qu’ils n’ont jamais souhaité, et dans le même temps dénier ce droit, à titre d’exemple à Bachar El Assad accusé par l’Occident de se livrer à un génocide contre son peuple. Et pourtant lui aussi affirme mener une guerre contre des groupes terroristes. Il ne s’agit pas ici de disculper une partie quelconque de ses responsabilités dans les drames humanitaires imposés aux populations des pays en guerre, car seule l’Histoire jugera des actes de tout un chacun, mais juste de souligner les deux poids et deux mesures en vigueur. Et force est de croire que l’argumentation du plus fort prévaudra encore longtemps.

Nadia K.