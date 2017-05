Dérapage sécuritaire à Tripoli : Le Conseil présidentiel promet de sévir contre les auteurs des violences

La situation en Libye a connu un dangereux dérapage suites aux derniers affrontements qu'a connu la capitale libyenne Tripoli, soldés par 25 morts et des dizaines de blessés. Le Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale et la société civile ont largement dénoncé ce dérapage. Face à la complexité de la situation, le Conseil présidentiel a appelé les citoyens de la capitale à s'unir autour des institutions sécuritaires et du Gouvernement d'entente afin de combattre «les hors la loi» et rétablir la sécurité et la stabilité à la région. Le président du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al Sarraj, les avait accusé de vouloir déstabiliser la sécurité des citoyens de Tripoli qui se sont réveillés vendredi sur fond d'affrontements violents, soulignant que le groupe des «hors la loi» dirigés par les dénommés Khelifa Ghouil et Salah Badi avait «dépassé toutes les limites puisque il a porté atteinte aux citoyens et commis des actes vils et impardonables».

Dans le même contexte, le Conseil présidentiel a adressé des instructions aux commandants et forces sécuritaires relevant du Gouvernement d'union nationale pour faire face à ce groupe, mettant en avant le courage des agents de sécurité qui accomplissent pleinement leur devoir national.

Fayez Al Sarraj a indiqué également qu'il n'y aurait plus de «désordre, ni de chaos», précisant que «la sécurité des citoyens relève de notre responsabilité, nous avons promis de contrer toute pratiques commise par les hors la loi».

Il a souligné que des contacts étaient en cours avec les pays frères et amis de la Libye ainsi qu'avec l'ONU pour examiner les alternatives à adopter. Dans ce cadre le président du Conseil présidentiel, Fayez al Sarraj, a rencontré un nombre de députés et des membres du Haut conseil d'Etat, pour évaluer la situation sécuritaire et les retombées des affrontements militaires dans la capitale Tripoli.

La garde présidentielle du Gouvernement d'union nationale a récupéré l'aéroport international de Tripoli, des mains des milices relevant de Khalifa El Ghouil et Salah Badi. Le Conseil communal de la ville de Tarhouna (90 km sud de Tripoli), a annoncé la reprise du contrôle de l'aéroport de Tripoli par les forces de sécurité relevant du gouvernement d'union nationale.