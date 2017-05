Tunisie : Un terroriste abattu et un autre grièvement blessé

Un terroriste a été abattu et un autre blessé dans une opération sécuritaire menée dans la soirée de dimanche à lundi par des unités spéciales de la Garde nationale tunisienne dans les hauteurs de Kasserine (centre-ouest), a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur.

«L'opération a eu lieu à 4 kilomètres de la localité de Hassi Lefrid à Kasserine où des unités spéciales ont réussi à neutraliser un élément terroriste classé dangereux et soupçonné d'être l'un des leaders de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech), selon un communiqué officiel.

Le terroriste tué dans cette opération préventive était accompagné d'un autre élément blessé dans l'échange de tirs avec les forces sécuritaires, a fait savoir le ministère tunisien de l'Intérieur sans pouvoir confirmer l'arrestation de ce dernier.

Selon la même source, un individu soupçonné de ravitaillement de ce groupe terroriste, a été interpellé en marge de cette opération couronnée par la saisie d'une grenade à main, une arme kalachnikov, deux chargeurs, des équipements électroniques et des accessoires pour fabrication de ceintures explosives.

Le ministère tunisien de l'Intérieur a insisté sur le degré de vigilance ordonné aux différentes forces sécuritaires réparties sur tout le territoire du pays notamment en ce mois de Ramadhan où, selon le ministère, des groupes terroristes planifiaient des attentats.(APS)