Logement promotionnel public à Blida : Plus d’une centaine d’unités prêtes à la livraison

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) de Blida a annoncé hier la distribution durant les « prochaines semaines » de 109 logements promotionnels publics (LPP) répartis sur deux (2) sites, précisant que cette opération s'effectuera dès le versement de la totalité de leurs coûts par leurs bénéficiaires. « Il s’agit d’un lot de 56 unités du projet de 240 logements d’Ouled Slama (à l’Est de Blida) et de 52 unités du projet de 80 logements en réalisation à Ouled Yaich », a indiqué le directeur des projets auprès de l’ENPI, Mohamed Farouk Sidi Moussa, signalant le parachèvement quasi-total des chantiers de ces projets. Le responsable a précisé que les bénéficiaires de ces unités recevront leurs clés dès le versement de la totalité du coût de leurs appartements (en espèces ou via la banque). Il a, en outre, déclaré que les chantiers du reste des projets de même type allaient bon train, à l’exception de ceux des sites de Mouzaia et Oued El Alleug, expliquant le retard accusé par ces deux projets, dont le taux d’avancement est respectivement de 13 et 55%, par la résiliation des contrats des entreprises en charge, pour cause de négligence, dans l’attente de la désignation d’une autre entreprise, après adoption du cahier des charges.