Relogement : Fin du calvaire pour 128 familles de caves de Bab Ezzouar

Entamée la veille du Ramadhan, la 22e opération du relogement de la wilaya d’Alger dont bénéficient 2.000 familles issues des habitations précaires, outre 2.000 unités de type LSP, se poursuit toujours et les services de Abdelkader Zoukh comptent boucler cette opération avant la fin du mois sacré. Hier, c’était au tour de 128 familles résidant des caves de la cité 5-Juillet de Bab Ezzouar d’être casées dans des logements décents, à la nouvelle cité de Kourifa à El Harrach. Initialement, le nombre des dossiers s’élevait à 180, mais la commission de wilayas a fait le tri pour le fixer à 128 familles. « Celles qui ont été écartées de la liste des bénéficiaires ont le droit d’introduire des recours. Leur sort sera connu d’ici peu. Si ces familles versent des pièces justificatives, elles seront systématiquement relogées », a expliqué le wali délégué de Dar El Beida, présent lors de cette opération.

Djilali Doumi a assuré par ailleurs que les caves, une fois libérées, seront fermées et mises sous scellés afin de s’assurer qu’elles ne seront pas squattées de nouveau. Pour revenir à cette 22e opération du relogement, celle-ci porte donc sur 2.000 familles pour les logements sociaux et 2.000 autres bénéficiaires de logement social participatif (LSP), devenu LPA, le logement public aidé. Elle a été scindée en deux phases. La première a eu lieu le 23 mai et la seconde sera programmée au cours du mois sacré de Ramadhan. En majorité, les bénéficiaires occupaient des bidonvilles ou des habitations précaires parmi lesquels, 1.200 familles du bidonville d’oued El Hamiz, ce qui permettra de libérer la totalité des berges de cet oued sur quatre communes, en l’occurrence Rouiba, Dar El Beida, Bordj El Bahri et Bordj El Kiffan. Il y a également deux sites de caves et de terrasses au niveau de Dely Ibrahim et de Bab Ezzouar et un site comportant des chalets à Béni Messous. Au total, 20 bidonvilles seront rayés de la cartographie de cet habitat précaire qui ternit l’image de la capitale. Il faut souligner que pas moins de six circonscriptions administratives sont concernées, à savoir Dar El Beida, Draria, Cheraga, Bir Mourad Rais, El Harrach et Bouzaréah. Prochain objectif, la 23e opération, prévue à la prochaine rentrée sociale. Elle concernera, selon le wali d’Alger, 6.000 familles.

Pour Abdelkader Zoukh, ce sera probablement l’opération qui va « balayer » le reliquat de l’habitat précaire et autres habitations anarchiques telles les caves et les terrasses pour ensuite se consacrer aux jeunes qui vivent dans l’étroit. Pour le LSP, une première cérémonie de remise des clés a eu lieu ce jeudi, à Cheraga, au profit de 1.200 familles issues de dix communes de la capitale. il s’agit de Cheraga, Sidi M'hamed, Ain Benian, Bordj El Bahri, El Marsa, Dar Beida, Heuraoua, Bab Ezzouar, Reghaia et Birkhadem. Les heureux élus ont été casés dans plusieurs sites, à l’instar de Cheraga (projet 174 logements), El Hammamet (projet 44 logements), Draria (projet 104 logements), Heuraoua (20 logements), Ain Benian (150 logements), Bordj El Bahri (612 logements), Réghaia (130 logements), Djenane Sfari de Birkhadem (107 logements) et Saoula (123 Logements).

Depuis juin 2014, on estime à 20.000 le nombre de familles ayant bénéficié de ce type de logements sur un programme de réalisation de 42.000 unités. Par ailleurs, plus de 71.000 familles ont bénéficié de logements, toutes formules confondues, durant la période allant de mai 2014 à mai 2017, soit 355.000 habitants.

S. A. M.