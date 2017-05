« Dourouss Mohammadia » à partir de jeudi à Oran : Un espace de débats intellectuels

La zaouia Belkaidia Hebria, dont le siège est basé dans la localité de Sidi Maarouf, à l’est d’Oran, organise à partir de jeudi prochain, la 12e édition de « Dourouss Mohammadia » sous le thème central « Sentir les bienfaits d’Allah », a annoncé dimanche dernier cette fondation religieuse. Cette manifestation religieuse et scientifique verra la participation d’ulémas en théologie et charia de différents pays arabo-musulmans comme la Tunisie, le Maroc, la Syrie, la Jordanie, l’Egypte, l’Arabie saoudite, le Soudan et le Liban, en plus d’un chercheur en pensée islamique de France. Le programme de cette manifestation comporte une série de conférences qui seront animées au siège de la zaouia Belkaidia par des cheikhs et ulémas après la prière de Tarawih. Ces conférences traiteront, deux semaines durant, de thèmes abordant les bienfaits de l’Ici bas et de l’Au-delà selon la sunna et les découvertes scientifiques sur les bienfaits, entre autres. Parmi les ulémas qui animeront des conférences, Ahmed Omar Hachem d’Egypte, Abdelilah El Arfadj de l’Arabie saoudite, Mohamed Mustapha El Yakouti du Soudan, Oussama Errifaai du Liban et Mohamed Idir Mechnane. La série de Dourouss Mohammadia se tient chaque année au mois de ramadhan, en tant qu’espace de débat intellectuel de sujets intéressant la nation musulmane, au siège de la zaouia Belkaidia Hebria qui compte une école coranique d’enseignement de théologie, fiqh et de charia. (APS)