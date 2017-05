Concours national de recrutement d’enseignants : Plus de 500.000 candidatures

Plus de 500.000 candidatures ont été recensées par le ministère de l’Education nationale pour le concours de recrutement des 10.000 enseignants, vient d’annoncer le responsable des Ressources humaines.

M. Fayçal Fadhel a également précisé que des milliers de demandes ont été rejetées pour « dossier incomplet ». Cependant et à l’heure actuelle, une commission ad hoc est chargée d’étudier les recours y afférents.

Il faut savoir qu’après le passage de ce concours national, le 29 juin prochain, l’examen oral aura lieu, au début du mois de juillet. Selon Fayçal Fadhel, les postulants au concours sont titulaires de diplômes supérieurs, « comme le master, la licence, diplôme d’étude supérieur ». Le concours de recrutement des enseignants prévoit, cette année, 10.009 postes dans les cycles moyen et secondaire, comme souligné récemment par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit.

La ministre avait également précisé que le nombre des enseignants ayant accepté un recrutement en dehors de la wilaya de leur résidence est estimé à 3.000 et ce, dans le cadre de l’exploitation des listes d’attente (nationales) inscrites dans la plateforme numérique de recrutement pour l’année 2016.

Il faut dire que l’exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans l’éducation a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Selon les responsables du secteur, à la faveur de la plate-forme en question et que des milliers de nouveaux enseignants, dont des diplômés des écoles normales, ont, ainsi, été recrutés de façon équitable à l’échelle nationale.

Pour rappel, cette méthode de recrutement a été rendue possible, grâce aussi à « une autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d’exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016 ».

Remarque importante à mettre en avant, ici, entre les futurs enseignants qui seront recrutés dans le cadre du concours national de juin 2017 (10.000 enseignants), et ceux devant être puisés à partir de la plateforme, le nombre global des recrutés par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins de l’année scolaire 2017-2018 seront pas moins de 40.000 enseignants.

Ces derniers devront ainsi remplacer les personnels qui sont sur le point d’ouvrir droit à la retraite.

Il y aura également parmi les enseignants recrutés, ceux qui seront affectés dans les nouveaux établissements devant entrer en service lors de la prochaine rentrée scolaire, et d’autres qui seront destinés à combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières, à l’exemple des mathématiques et des sciences physiques. En somme, et selon les explications fournies, les recrutements se déroulent en deux phases distinctes. La première a déjà eu lieu et s’est déroulée du 7 au 17 avril dernier.

Elle consiste à puiser les candidats dans les « listes d’attente » du précédent concours alors que la seconde phase est basée sur un nouveau concours national, celui du 29 juin prochain.

Il y a lieu de souligner par ailleurs que le ministère de l’Éducation nationale a « arrêté un calendrier chargé », pour les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur encadreur, prévu pour demain, le 31 mai, avant les épreuves professionnelles qui se dérouleront entre les mois de juillet et d’août, concernant principalement les postes administratifs, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Il est utile de rappeler, enfin, qu’en ce qui concerne les vacances scolaires, « il n’y a aucun changement dans le calendrier de vacances annoncé auparavant ». Idem, pour la date de la rentrée scolaire 2017-2018, qui aura lieu le 4 septembre prochain pour les élèves, le 30 août pour les enseignants, le 28 août pour les administrateurs et le 20 août pour l’administration centrale. Cela dit, et bien avant la rentrée scolaire, les enseignants qui seront recrutés bénéficieront d’une formation « d’imprégnation », laquelle devra se dérouler « entre fin juillet et début août », pour se poursuivre ensuite, durant toute l’année scolaire.

Soraya Guemmouri