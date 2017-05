Manuels scolaires 2017-2018 : La vente dès le mois d’Août

Le ministère de l’Éducation nationale a instruit, dans une circulaire adressée à toutes les directions de l’éducation à travers le pays, au nombre de 50, de préparer d’ores et déjà la prochaine rentrée, et cela en commençant par informer les parents d’élèves que l’opération de vente des manuels scolaires, le paiement des droits d’inscription et l’octroi de l’allocation de 3.000 DA se feront durant le mois d’août.

L’instruction en question, concerne l’année scolaire 2017/2018, et rappelle aux parents, la nécessité de respecter la date de la rentrée scolaire, et leur demande de finaliser les opérations administratives et l’achat des manuels scolaires avant la fin du mois d’août.

La même circulaire instruit le personnel administratif au niveau des établissements scolaires, à accélérer cette opération et à éviter les absences et les congés de maladie durant cette période, dans le but de bien préparer la rentrée scolaire et le lancement effectif des cours, début septembre, dès la rentrée des élèves des vacances d’été.

Il faut dire que la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, s’est engagée à poursuivre le processus de réforme pédagogique au cours de la prochaine année scolaire, à travers l’adoption de nouveaux livres pour le deuxième cycle d’enseignement primaire et moyen.

Des livres qui seront publiés par des maisons d’édition publiques et privées sur la base d’un cahier des charges pré-établi.

Afin de remédier aux insuffisances enregistrées dans la distribution des manuels scolaires et mettre fin aux chaînes interminables, le département de Mme Benghebrit a mis en place une batterie de mesures. Il s’agit entre autres, de l’utilisation du système informatique dans le processus de distribution, et ce en coordination avec les centres de distribution des documents scolaires, les directions de l’éducation et avec l’administration centrale, de l’Office national des publications scolaires ainsi que les services centraux au niveau du ministère.

Parmi les autres nouveautés inscrites à ce chapitre, il est question également de l’extension du réseau de distribution avec l’implication des librairies privées dans la vente du manuel scolaire tout au long de l’année, et ce après l’agrément de l’Office national des publications scolaires.



Vaste programme d’action pour la prochaine rentrée



Il convient de rappeler dans le même ordre d’idée que la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, a affirmé que la prochaine rentrée scolaire (2017-2018) s’inscrit dans le cadre de la refonte pédagogique et de la régulation du processus continu et dynamique de l’application de la réforme du système éducatif. « A travers cette refonte, nous voulons une école de qualité qui préserve l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif », a indiqué Mme Benghebrit.

Mme Nouria Benghebrit a annoncé également un vaste programme d’action pour la prochaine rentrée scolaire, dont la formation des enseignants et l’édition de nouveaux manuels.

S’exprimant en marge du coup d’envoi des épreuves de l’examen de fin de cycle primaire, la ministre a fait état, pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, d’un vaste programme d’action, dont la prise en charge effective de la formation, selon les normes académiques requises, de l’ensemble des enseignants des trois paliers de l’enseignement et ce dès le mois de juillet prochain, ainsi que l’édition de nouveaux manuels scolaires.

Pour ce qui est des mesures prises pour les examens de fin d’année, à commencer par le baccalauréat, la ministre a précisé que son département a pris des mesures pour la sécurisation de tous les centres d’impression des sujets par une commission intersectorielle outre l’installation de caméras de surveillance au niveau des secrétariats des centres de déroulement de l’examen et des directions de l’éducation à travers l’ensemble du territoire national ainsi que les centres d’impression et la protection des sujets.

Cette question de la sécurisation des examens notamment le baccalauréat, a d’ailleurs fait l’objet d’un intérêt particulier du gouvernement, puisqu’un plan a été adopté par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour sécuriser les centres d’examen, outre le réaménagement du siège régional de l’Office national des examens et concours (ONEC) à Alger et la réduction des centres d’examen où sont gardés les sujets des épreuves.

Il y a lieu de souligner que plus de deux millions de candidats se présenteront sous la supervision de 690.000 encadreurs. 760.652 candidats sont inscrits à l’examen de fin de cycle primaire, 566.221 candidats pour le Brevet d’enseignement moyen (BEM) et 761.701 pour le baccalauréat.

La ministre a, en outre, annoncé la tenue prochaine d’une rencontre avec les partenaires sociaux pour l’élaboration de plusieurs documents inhérents à une meilleure prise en charge de l’école algérienne, notamment la mise à jour du règlement intérieur des établissements des trois paliers de l’enseignement, de même que la poursuite des actions et opérations de refonte du secteur dans le but d’une modernisation globale du secteur.

Salima Ettouahria