« Adhan Algérie » : Une application mobile indiquant la qibla

L'application mobile, Adhan Algérie, qui indique la qibla et les mosquées les plus proches, est à la fois un muezzin, un support pour le Saint Coran et un recueil de Doua'a riche et varié. Disponible sur le célèbre site Google Play, Adhan Algérie, qui se veut le compagnon incontournable de chaque musulman, dispose de multiples fonctions permettant la diffusion notamment de l'Adhan des cinq prières sur n'importe quel support disposant du système Android tels que les smartphones et autres tablettes. L'application diffuse El Adhan des cinq prières du jour sur téléphone avec une grande précision selon l’endroit où vous vous trouvez, explique le concepteur de cette application. Outre la fonction d'El Adhan, l'intégralité du Saint Coran est disponible avec la lecture notamment de Hafs. L'application comporte en plus un recueil de Doua’a (vœux et prières) riche et varié, un compteur de Tasbih, un calendrier, ainsi qu'un indicateur de l'orientation de la Qibla et des mosquées les plus proches de votre position en temps réel, qui fonctionne avec Internet. L’heure d'El Adhan peut être configurée manuellement ou automatiquement sur cette application en fonction de n'importe quelle position GPS. (APS)