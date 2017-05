Constantine : Mercuriale stable

Dans les marchés de Constantine, la mercuriale est restée relativement stable en ce début de mois de ramadhan, et ce comparativement à celui de l’année passée où les prix des fruits, légumes et autres denrées avaient enregistré une hausse record. En effet, aussi bien dans les marchés de la commune du chef-lieu qu’à celui de la commune du Khroub et de la nouvelle ville Ali Mendjeli, la clémence était au rendez-vous. Ainsi, la tomate était cédée entre 50 et 60 DA le kilo, de même que la pomme de terre et la courgette.

De son côté, le poivron plafonnait à 90 DA le kilo, le piment à 100 DA et la laitue à 70 DA. Concernant les fruits, les prix de la banane ont amorcé une descente spectaculaire (de 500 DA à 250 DA), et la fraise est vendue, selon le label, de 150 à 200 DA. Dans les boucheries, le prix de la viande bovine, très prisée en cette période, de même que celui du poulet, et bien qu’ayant enregistré une légère hausse à la veille du ramadan, se sont de nouveau stabilisés avant-hier (850 DA/kg pour le premier et 280 DA/kg pour le second). Enfin, signalons que pour la troisième année consécutive, l’union de wilaya de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), en partenariat avec la direction du commerce, ont lancé le « marché de la solidarité », lequel prendra place cette fois-ci au quartier de Bab El Kantara. Pour rappel, les deux premières éditions ont connu un franc succès et ont vu de nombreux citoyens prendre d’assaut les allées de la Maison des syndicats Abdelhak-Benhamouda qui les a accueillies.

I. B.