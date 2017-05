Louisa Hanoune SG du parti des travailleurs : « M. Tebboune est un homme d’état »

Le Parti des travailleurs a fait part de sa satisfaction pleine et entière quant a la nomination de M. Tebboune au poste de Premier ministre. «Nous le respectons pour le travail qu’il a accompli, notamment pour le grand intérêt qu’il a porté à la question du logement, alors qu’il était à la tête du ministère de l’Habitat», a fait savoir la secrétaire générale du Parti des travailleurs.

En effet, Louisa Hanoune , qui s’est exprimée, lors d’une conférence de presse, a ajouté que cette fonction lui sied en sa qualité «d’homme d’État», avant de mettre en avant sa compétence et son dévouement alors qu’il occupait d’autres postes, dont celui de wali de Tizi Ouzou et de ministre de l’Habitat.

Elle a néanmoins souhaité que la nomination du nouveau Premier ministre entre dans le cadre d’une démarche pour sauver la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. «Il aura à relever plusieurs défis, notamment aux plans économique et sécuritaire», a-t-elle indiqué, avant d’ajouter : «Nous souhaitons que cette nomination soit le produit d’une conscience des dangers qui guettent l’Algérie de tous bords.»

Elle a affirmé, à ce propos, que son «parti lui voue respect et considération, car il le considère comme un homme d’État responsable». Cependant, elle a souhaité que la désignation de M. Tebboune à la tête du Premier ministère s’inscrive dans le cadre de ce qu’elle appelle la «démarche orientée» visant à appliquer des réformes, à sauver l’économie nationale, après le recul des prix de pétrole, et enfin à relever les défis à la lumière de la situation difficile que connaissent certains pays voisins.

En somme, la SG du PT estime que M. Tebboune et son gouvernement «font face à un examen très difficile. Elle le sollicite pour poursuivre le soutien au logement, et l’instauration d’un impôt sur la fortune, afin de consacrer une solidarité nationale véritable».

Par ailleurs, Mme Hanoune a estimé que la nomination d’un nouveau gouvernement composé de 27 ministres, dont des nouveaux ayant assumé diverses responsabilités au sein de l’État, était un «changement partiel» qu’il ne faudra pas amplifier, soulignant que ce gouvernement devra se pencher sur plusieurs dossiers qui requièrent une «orientation», dont celui de la récession économique, la préservation du pouvoir d’achat, la résorption du chômage, le versement des arriérés des salaires des travailleurs et la révision des tarifs élevés de l’électricité et de l’eau.

La secrétaire générale du PT a salué le maintien, par le Président de la République, de Mme Nouria Benghebrit, au ministère de l’Éducation nationale, arguant que celle-ci «avait entamé des réformes véritables et réfléchies» afin de débarrasser l’école de la médiocrité, outre sa politique en matière de recrutement. Elle a salué également le plafonnement concret des prix des fruits et légumes, à l’occasion du mois béni de Ramadhan, et la régularisation de la situation de 922 entreprises du secteur des travaux publics.

Sarah A. Benali Cherif