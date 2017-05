Ressources hydriques et alimentaires : Concrétiser la sécurité

Le secteur des Ressources en eau a enregistré, durant les 10 dernières années, un saut qualitatif en termes de qualité et de volume des réalisations, tant en matière de construction de barrages, de retenues collinaires, de grands transferts que de dessalement d’eau de mer.

Le nouveau ministre des Ressources en eaux, M. Hocine Necib, a pris ses fonctions, en remplacement de M. Abdelkader Ouali, en présence des cadres du ministère. La cérémonie de passation de pouvoirs s’est déroulée au siège du ministère des Ressources en eaux, entre M. Necib et M. Noureddine Boutarfa, qui était en charge du secteur suite à la candidature de M. Abdelkader Ouali aux législatives.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de cette cérémonie, M. Necib a affirmé qu’il œuvrera «sans relâche pour être à la hauteur de la confiance que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a placée en lui pour gérer ce secteur stratégique et vital».

Le nouveau ministre a précisé que parmi les grands défis qu’il compte relever, à court et moyen terme, figure celui de garantir au citoyen un accès plus large aux réalisations du secteur, tout en veillant à promouvoir et à moderniser encore plus les performances du service public. Soulignant que «le secteur des Ressources en eaux a enregistré, durant les 10 dernières années, un saut qualitatif en termes de qualité et de volume des réalisations, tant en matière de construction de barrages, de retenues collinaires, de grands transferts et de dessalement d’eau de mer, le nouveau ministre s’est engagé à valoriser ces acquis et à poursuivre le travail dans le cadre du programme du Président de la République, notamment dans les régions confrontées encore à des difficultés en matière d’alimentation en eau».

Estimant que de grands défis se posent au secteur, notamment la concrétisation de la sécurité hydrique et alimentaire, d’où la nécessité de mobiliser toute les énergies et capacités, M. Necib a précisé que les réalisations sont en cours, et que l’expérience de l’Algérie dans les domaines d’exploitation et de gestion des ressources en eaux est désormais «un modèle» et suscite l’intérêt de communauté internationale. Pour sa part, M. Boutarfa a félicité le nouveau ministre, Hocine Necib, en lui souhaitant la réussite à la tête de ce secteur vital. À rappeler que M. Hocine Necib a occupé plusieurs postes et responsabilités, dont celui d’ingénieur d’État à la Direction des nfrastructures de la wilaya d’Alger, en 1983, avant d’être nommé chargé de mission à l’APW d’Alger, en 1986. De 1986-1987, il a occupé le poste de directeur général de l’entreprise EGUVA-Alger et de 1987-1990; celui de chef de service des moyens et de réalisations à la DIEWA-Alger. De 1991 à 1994, il a occupé le poste de directeur général de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Béchar.

De 1994-1996, il a occupé le poste de sous-directeur des parcs à matériels au ministère de l’équipement et l’aménagement du territoire. De 1996 à 2003, il est nommé directeur central de l’exploitation et de l’entretien routiers au ministère des Travaux publics. De 2003 à 2011, il a occupé le poste de directeur général central chargé des routes au ministère des Travaux publics. De juin 2011 à août 2012, il est nommé secrétaire général au ministère des Travaux publics, pour être désigné, en septembre 2012, ministre des Ressources en eau, et ce jusqu’à 2015. Hocine Necib est ingénieur d’État en travaux publics (promotion juin 1983 de l’École nationale des travaux publics d’Alger), il a suivi plusieurs formations complémentaires à l’étranger, notamment à l’École des ponts et chaussées de Paris. Né le 2 octobre 1956 à Boghni (wilaya de Tizi Ouzou), Hocine Necib est marié et père de trois enfants.