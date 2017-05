Création d’ADAM et d’EVE

Par : Mahmoud Hussein

Dieu crée Adam puis Eve.

Il les place au Paradis – où Il ne leur interdit qu'un seul arbre. Incités par Satan, ils touchent à cet arbre et sont chassés du Paradis.

Dieu annonce à Adam qu'Il fait de La Mecque, Sa Demeure par excellence sur la Terre.

Lorsque Dieu voulut créer Adam, Il dit aux anges :

«Je vais établir sur Terre un représentant.» Les anges demandèrent :

— Seigneur, qui donc sera ce représentant ?

Dieu répondit :

« Il aura des descendants qui répandront le mal sur la Terre, qui se jalouseront et s'entre-tueront. »

Les anges s'exclamèrent :

— Seigneur, pourquoi établir sur la Terre ceux qui vont y faire le mal et répandre le sang, alors que nous ne cessons de Te rendre grâce et de T'adorer ?

Dieu dit : « Je sais ce que vous ne savez pas. »

Puis Il chargea Gabriel d'aller sur la Terre et de Lui en rapporter une poignée.

Lorsque, pour exécuter l'ordre de Dieu, Gabriel descendit sur la Terre, il l'entendit lui dire : — Je me recommande à Dieu qui t'envoie. Je te prie de ne rien m'ôter qui puisse demain nourrir la flamme de l'Enfer. Gabriel ne prit rien à la Terre et revint vers Dieu :

— Seigneur, la Terre a invoqué Ton nom. Je n'ai pu me résoudre à l'approcher.

Alors Dieu ordonna à Michel d'aller sur la Terre et de Lui en rapporter une poignée. Michel s'apprêtait à exécuter l'ordre reçu, lorsqu'il entendit la Terre lui demander, en se recommandant à Dieu, de ne rien lui ôter. Michel ne prit rien et revint vers Dieu pour Lui dire, comme avant lui Gabriel :

— Seigneur, la Terre a invoqué Ton nom. Je n'ai pu me résoudre à l'approcher.

Alors Dieu chargea l'Ange de la Mort d'aller sur la Terre et de Lui en rapporter une poignée.

Arrivé sur la Terre, l'Ange de la Mort l'entendit se recommander à Dieu et le prier de ne rien lui ôter. Il lui répondit :

— Moi j'invoque le nom de Dieu pour refuser de Lui désobéir.

L'Ange de la Mort puisa aux quatre coins de la Terre humus, poussière, glaise, argiles rouge, noire et blanche, venant des plaines et des cimes. C'est ainsi que la descendance d'Adam comporta le bénéfique et le maléfique, le vertueux et le vicieux, le beau et le laid.

Puis, avec ce qu'il venait de prendre à la Terre, l'Ange de la Mort s'éleva jusqu'à Dieu, qui lui ordonna d'en faire une pâte et de la mettre à fermenter. Il la pétrit avec de l'eau amère, de l'eau douce et de l'eau salée, jusqu'à en faire une pâte qu'il mit à fermenter. C'est ainsi que les créatures eurent des mœurs différentes.

Dieu ordonna à Gabriel de Lui apporter le cœur blanc de la Terre, qui est splendeur et lumière, afin de créer Muhammad. Gabriel descendit chez les anges du niveau supérieur. Il prit, sur l'emplacement du tombeau du Prophète, une poignée de terre qui était alors d'un blanc pur et qui, pétrie dans l'eau du Tasnîm, prit l'aspect d'une perle blanche. Elle fut trempée dans tous les fleuves du Paradis. Lorsqu'elle fut sortie des eaux, le Très-Haut regarda cette perle pure, qui frémit de la crainte qu'Il lui inspirait.

Il en tira cent vingt-quatre mille gouttes et créa de chacune de ces gouttes un Prophète. Ainsi tous les Prophètes sont-ils issus de la lumière de Muhammad.

Cette perle blanche fut promenée à travers les cieux et la terre. Et les anges connurent Muhammad avant de connaître Adam.

— O Messager de Dieu, quand es-tu devenu Prophète? Le Messager de Dieu répondit : — Alors qu'Adam était suspendu entre l'Esprit et le Corps.

Puis la pâte de Muhammad fut pétrie avec celle d'Adam et reposa durant quarante années jusqu'à devenir collante et souple ; puis elle reposa durant quarante années jusqu'à ressembler à cette terre cuite et durcie, qui, lorsqu'on la frappe de la main, produit un son. Elle démontre ainsi qu'elle provient d'un acte de création, non d'un caprice ou d'une astuce — la pâte durcie ne pouvant plus être travaillée ni façonnée. Dieu fit de cette pâte un corps et l'étendit sur le chemin qu'empruntent les anges lorsqu'ils quittent le Ciel et y reviennent. Il le laissa là durant quarante années.

Dieu créa la tête et le front d'Adam de la terre de la Ka'ba, son dos de la terre de Jérusalem, ses cuisses de la terre du Yémen, ses mollets de la terre d'Égypte, ses pieds de la terre du Hijâz, sa main droite de la terre du Mashriq et sa main gauche de la terre du Maghrib. Puis Dieu étendit Adam à la porte du Paradis. Chaque volée d'anges, passant devant, s'émerveillait de la beauté de son apparence et de la longueur de sa taille. Ils n'avaient jamais vu auparavant de forme semblable. Mais lorsque Satan passa devant, il dit :

— Je me demande pourquoi tu as été créé.

Il frappa Adam de la main et découvrit qu'il était creux. Il entra en lui par la bouche et sortit par l'anus. Il dit alors aux anges qui l'accompagnaient : — Cette créature est creuse, elle ne peut ni se tenir ni se maintenir par elle-même.

Puis il ajouta : — Si une telle créature est préférée à vous, que ferez-vous? Les anges répondirent : — Nous obéissons à notre Seigneur.

Alors Satan se dit : — Je jure par Dieu que si cette créature est préférée à moi, je me révolterai ; et si je suis préféré à elle, je la détruirai.

Il est dit que le corps d'Adam resta étendu à la porte du Paradis quarante années durant, tandis qu'une pluie de tristesse tombait sur lui, puis une pluie de joie tomba durant une seule année. C'est ainsi que ses enfants furent frappés de nombreux malheurs, même s'ils connurent à leur suite la joie et la paix.

Lorsque Dieu voulut insuffler à Adam la vie, Il ordonna à l'âme d'entrer par la bouche. L'âme dit : — L'entrée est éloignée du fond, qui est sombre.

Dieu répéta son ordre et l'âme répéta ce qu'elle venait de dire. Dieu réitéra son ordre une troisième fois et l'âme redit ce qu'elle avait dit les deux fois précédentes. Alors Dieu dit : — Entre malgré toi et sors malgré toi.

L'âme s'exécuta et resta dans le crâne d'Adam près de deux cents années, puis elle descendit dans les yeux, puis dans les narines. Lorsqu'elle fut dans les narines, Adam éternua.

Dieu lui dit : « Dieu t'assure de Sa clémence, Adam. »

Adam leva la main, la posa sur le sommet de sa tête et dit : — Aïe.

Dieu lui demanda : « Qu'as-tu? »

— J'ai commis une faute.

« D'où sais-tu cela? »

— La clémence n'est-elle pas réservée à ceux qui ont commis des fautes?

Alors Dieu lui apprit à dire : « Grâce soit rendue au Seigneur des Mondes. »

Puis l'âme se répandit dans le corps d'Adam, qui devint chair, sang, os, vaisseaux et nerfs.