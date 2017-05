Omra 2016-2017 : Plus de 37.000 visas délivrés par les services consulaires saoudiens

Selon Dr Sami Ben Abdallah Al Salah, ambassadeur d’Arabie saoudite à Alger, près de 37.000 visas ont été délivrés par ses services aux agences de voyages et de tourisme algériennes, cette année pour la omra 2017.

Rappelant ensuite l’engouement constant des Algériens pour le petit pèlerinage (Omra), l’ambassadeur saoudien a ajouté que ce chiffre est appelé à dépasser même les 45.000, d’ici la fin de la saison de la Omra, laquelle sera exceptionnellement prolongée jusqu’à la moitié du mois de Choual prochain, a-t-il ajouté au cours d’une récente rencontre avec la presse nationale. Pour rappel, 184 agences de voyages et de tourisme ont été autorisées, à la date de jeudi 1er décembre 2016, à prendre en charge les candidats à la Omra, apprend-on sur le site internet de l’ONPO, en attendant la clôture du dépôt des demandes d’autorisation pour la Omra, fixée à la fin du mois. Reste à savoir aussi que le premier départ « Omra » de cette nouvelle session a eu lieu le 21 novembre dernier, à partir de l’aéroport international d’Alger. Le meilleur temps pour s’acquitter de la Omra est au cours du mois de Ramadan, conformément à la parole du Prophète (QSSSL) : « La Omra accomplie au mois de Ramadan, équivaut (en rétribution) à un Hadj accompli en ma compagnie » (rapportent Boukhari et Mouslim).

Abordant ensuite le vaste projet d’extension et d’aménagement des Lieux saints de La Mecque, l’ambassadeur saoudien a indiqué que l’achèvement des travaux permet d’accueillir quelque 800.000 pèlerins supplémentaires, cette année, en attendant la réception prochaine du projet. Fixé à hauteur de 36.000 hadjis, depuis le lancement des travaux en 2013, le quota de l’Algérie pour le pèlerinage a été revu à la hausse dernièrement, à la faveur de la dernière visite de Dr Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf en Arabie saoudite, le mois de février dernier, permettant à notre pays de revenir à son ancien quota de 36.000 hadjis.

Dès la réception finale du projet, a souligné encore Dr Sami Ben Abdallah Al Saleh, le contingent algérien atteindrait 43.000 hadjis, conformément à la règle adoptée dans ce domaine (1.000 hadjis pour un million d’habitants).

Abordant ensuite la question des 2000 rials de frais du visa d’entrée en Arabie saoudite pour les hadjis algériens, l’ambassadeur a démenti catégoriquement l’existence d’une quelconque décision dans ce domaine, ajoutant qu’il s’agit de rumeurs infondées, du moment qu’il n’a reçu aucune notification à ce sujet de la part des autorités de son pays.

Selon l’Office national du Hadj et de l’Omra, 43 agences de voyages et de tourisme, dont celles, publiques, du TCA et de l’ONAT, ont été agréées cette année pour prendre en charge les 36.000 hadjis algériens aux Lieux saints de l’islam.

Mourad A.