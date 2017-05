Présidence du Groupe des experts d’Interpol de lutte contre la cybercriminalité : Désignation d’un responsable de la DGSN

Le commissaire principal de police, Saïd Bachir, chef de service central de la lutte contre les crimes liés aux technologies d’information et de communication à la sûreté nationale, a été désigné par le secrétariat général de l’OIPC-Interpol pour présider le groupe des experts d’Interpol de la lutte contre la cybercriminalité, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Cette désignation s’est faite à l’occasion de la 10e réunion des chefs d’unités de la lutte contre la cybercriminalité des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui s’est déroulée dernièrement à Lyon, a précisé la même source. « Cette désignation, traduit le haut degré de professionnalisme atteint par la sûreté nationale dans tous les domaines, ce qui lui a valu respect et considération à travers le monde», a noté le communiqué de la DGSN.