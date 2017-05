Pour la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue éthiopien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue éthiopien, Mutelu Teshome, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il s’est félicité de la « nouvelle dynamique » qui caractérise les relations bilatérales. « La célébration de la fête nationale de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie m’offre l’agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de bien-être et de prospérité pour le peuple éthiopien frère », écrit le Chef de l’Etat dans son message. « Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la qualité des relations d’amitié, de solidarité et de coopération qui lient nos deux pays, et vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, à leur renforcement et à leur élargissement au bénéfice mutuel de nos deux pays », ajoute le Président Bouteflika. « Je voudrais, également, me féliciter de la nouvelle dynamique qui caractérise nos relations bilatérales, marquée par la tenue récente à Alger, de la 4e session de la Commission mixte algéro-éthiopienne, dont les conclusions contribueront, sans aucun doute, au développement d’une coopération mutuellement bénéfique, répondant aux aspirations de nos deux peuples frères », conclut le Président de la République.



Raffermissement de l’action solidaire



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien, Hallemariam Desalegn, à l’occasion de la fête nationale de son pays, réaffirmant son engagement à « ne ménager » aucun effort pour le raffermissement de l’action solidaire des deux pays au sein de l’Union africaine pour réaliser les objectifs de paix, de solidarité et de développement du continent. « Au moment où la République fédérale démocratique d’Ethiopie célèbre sa fête nationale, il m’est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour le peuple éthiopien frère », a écrit le Chef de l’Etat dans son message. « Il me plaît, en cette heureuse circonstance, de souligner la qualité des liens traditionnels d’amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre nos deux pays, et de relever avec satisfaction les progrès enregistrés, depuis votre visite d’Etat à Alger, dans le renforcement de nos relations bilatérales », a ajouté le Président Bouteflika. « Je voudrais, également, vous réaffirmer ma disponibilité à poursuivre, avec vous, la tradition de dialogue et de concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt et commun, ainsi que mon engagement à ne ménager aucun effort pour le raffermissement de l’action solidaire de nos deux pays au sein de l’Union africaine pour réaliser les objectifs de paix, de solidarité et de développement de notre continent.