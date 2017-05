Crise Libyenne : Rencontre tripartite à Alger des MAE d’Algérie, d’égypte et de Tunisie les 5 et 6 juin

Les ministres des Affaires étrangères d’Algérie, d’Egypte et de Tunisie se réuniront à Alger les 5 et 6 juin prochain pour procéder à une « évaluation de la situation en Libye à la lumière des récents développements sur le double plan politique et sécuritaire », a déclaré hier à Alger le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif.

« Dans le cadre de la poursuite de la concertation entre l’Algérie, l’Egypte et la Tunisie, les ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, Samah Choukri et Khmaies Djihnaoui, se réuniront à Alger les 5 et 6 juin 2017 pour procéder à une évaluation de la situation en Libye à la lumière des récents développements sur le double plan politique et sécuritaire », a-t-il précisé dans une déclaration à l’APS.

Lors de cette rencontre, les trois ministres « feront le point sur les efforts entrepris par les Libyens eux-mêmes, par les pays voisins de la Libye, les autres membres de la communauté internationale ainsi que ceux déployés dans le cadre de cette concertation tripartite visant à accompagner les parties libyennes sur la voie du règlement définitif de la crise qui affecte ce pays frère et voisin.