L’Algérie au Salon International de la Franchise à New York : Pistes à explorer

La coopération bilatérale, notamment économique entre l’Algérie et les États-Unis a connu ces dernières années, une amélioration constante. En effet, la section commerciale de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Alger organise la participation d’une délégation d’hommes d’affaires Algériens au Salon international de la Franchise «International Franchise Expo» qui se tiendra à New York City du 15 au 17 Juin 2017. L’organisation de cette mission après celle organisée le mois de mars dernier au Nevada et en Californie, par le forum des chefs d’entreprise (FCE), confirme la grande volonté de renforcer le partenariat et l’investissement entre les deux pays. En plus de ces missions d’affaires, de nombreuses déclarations ont été faites par les hauts responsables des deux pays pour consolider la coopération économique et commerciale. On constate également qu’à l’occasion de la tenue de la 5e session du Conseil de l’Accord-cadre algéro-américain sur le commerce et l’investissement (TIFA), récemment, les participant ont réitéré leur ferme engagement à mettre en place tous les moyens nécessaires pour notamment accroitre le commerce et l’investissement bilatéraux dans l’intérêt des deux pays. Il faut dire que dans le contexte actuel, surtout après la chute des prix de pétrole, la coopération avec les USA constituera sans aucun doute, une opportunité pour l’Algérie afin de développer et de diversifier son économie. S’agissant les objectifs du salon «International Franchise Expo», les organisateurs ont souligné que ce rendez-vous économique constituera une opportunité idoine aux entreprises algériennes pour prendre connaissance de plus de 450 des meilleures marques de franchise, comprendre le modèle financier de franchise. Cet événement sera également une occasion pour savoir comment réussir dans le monde de la franchise et cela grâce à plus de 70 séminaires et à des ateliers éducatifs approfondis gratuits qui seront organisés en marge du salon. Aussi, il s’agit d’une opportunité aux entreprises nationale pour nouer des contactes de partenariat avec les différentes entreprises qui prendront part au rendez-vous. Il y a lieu de noter que le volume des échanges bilatéraux entre l’Algérie et les Etats-Unis est à l’ordre de 5 milliards de dollars en 2016, en hausse de plus de 50% par rapport à l’année 2000, composés de 2,3 milliards de dollars d’importations algériennes et de 3,3 milliards de dollars d’exportations algériennes, contre 4,7 milliards de dollars en 2015, (2,7 milliards d’importations et 1,9 milliard d’exportations).

M. A. Z.