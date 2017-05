Téléphonie fixe et ADSL : Offres exceptionnelles d’Algérie Télécom

Algérie Télécom (AT) a annoncé hier le lancement d’offres exceptionnelles au profit de ses clients de la téléphonie fixe et de l’ADSL (internet haut débit) à l’occasion du mois sacré de Ramadhan. Ces offres, qui concernent les clients résidentiels ayant des abonnements téléphoniques «Idoom Fixe» et «Idoom ADSL», consistent en des réductions sur les appels téléphoniques et des bonus sur les rechargements ADSL, précise la même source. Algérie Télécom propose ainsi des réductions tarifaires de 5 DA la minute vers 12 destinations internationales (Fixes et Mobiles) : Turquie, Espagne, Chine, Italie, Portugal, Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Suisse, Canada, Grande Bretagne et Grèce, de 4 DA la minute vers les mobiles nationaux et de 15 DA la minute vers les Lieux Saints de l’islam (Fixes et Mobiles). Concernant Idoom ADSL, elle propose un bonus de 1.000 DA pour tout rechargement (par carte ou par ticket) de 3.000 DA et un bonus de 500 DA pour tout rechargement (par carte ou par ticket) de 2.000 DA. AT indique, en outre, que pour toute augmentation de débit Idoom ADSL de 1 à 2 Méga, les clients ne payeront que 1.900 DA/mois, pendant les 3 premiers mois au lieu de 2.100DA/mois.