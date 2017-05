Intelligence économique dans la coopération interacteurs : Incontournable

L’intelligence économique trouve sa place entière dans le nouveau modèle économique mis en place par le gouvernement. Avec l’avènement du numérique, la maîtrise de l’information est un impératif. Tel est le rôle de l’intelligence économique, familièrement appelée «IE» : transformer cette information en avantage stratégique. Ses enjeux se voient multiplier.

Outre l’adaptation au changement induit par les évolutions technologiques et aux effets de la mondialisation, il est également question de répondre à l’impératif de la concurrence. Pour M. Abdelkader Baziz, universitaire, son objectif est d’insister sur la vulgarisation et la diffusion de la culture «IE», ce qui est primordial. Le second objectif est lié à la création d’une synergie entre les secteurs public-privé mais cela nécessite un cadre légal. S’ajoutent la nécessité d’atteindre un package complexe incluant, entre autres, la «promotion du développement», la «garantie de la sécurité du patrimoine technologique et industriel national», la «mise en place de dispositif de veille capable de faire face aux enjeux de l’ouverture du marché national à la concurrence».

De son côté, M. Mohamed Cherif Belmihoub, professeur en économie institutionnelle et en management, a énuméré les facteurs clé de succès pour l’intelligence économique dans le nouveau modèle de croissance économique adopté en 2016 par le gouvernement. Il a cité le facteur de la coopération inter-acteurs: «On ne peut pas faire de l’intelligence économique de façon isolée». Le partenariat public-privé (PPP) est aussi un élément de réussite en plus de la mutualisation des moyens et l’échange d’informations entre les acteurs qui ont les mêmes objectifs. Quant au Pr Mohamed Kouidri, il explique que l’information stratégique est désormais reconnue comme un avantage compétitif décisif pour les entreprises placées dans un contexte concurrentiel intense, dans la mesure où elles parviennent à développer les démarches appropriées, avec éventuellement un soutien d’organismes spécialisés publics ou privés pour élaborer et traiter cette information stratégique selon ses besoins propres. L’information à haute valeur ajoutée se révèle difficile en effet à caractériser et à acquérir compte tenu de l’explosion du volume des informations disponibles ; cela nécessite de mettre en œuvre une culture stratégique de l’information, ainsi que des outils et des méthodes qui présentent un certain degré de technicité. A ce sujet, M. Abdelmadjid Messaoudi directeur général de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information au ministère de l’Industrie et des Mines, avait indiqué que dans le cadre particulier de notre économie qui est confrontée à une conjoncture difficile, «la fonction de la veille stratégique et de l’intelligence économique est éminemment importante en raison des défis majeurs qu’elle nous impose à tous». Il ajoutait que la «contraction des ressources que subit l’économie nationale pourrait être «une excellente opportunité à saisir». L’intelligence économique qui vient en relais de la veille stratégique «impose de déployer rapidement une stratégie d’influence dans le but de promouvoir un sursaut productif capable de rétablir les équilibres et de soutenir la croissance».

Fouad Irnatene