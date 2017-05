AADL-2 : Paiement de la 2e tranche à partir d’aujourd’hui

Les souscripteurs AADL2 ayant effectué le paiement de la première tranche et procédé au choix du site seront convoqués progressivement pour le paiement de la 2ème tranche à partir du lundi 29 mai en cours, à travers le site web de l'agence (www.aadl.com.dz), rubrique «AADL2 (2eme tr)», a annoncé dimanche cette agence sur son site web. Pour rappel, cette procédure concernera 129.000 souscripteurs, dont 40.000 à Alger, ayant choisi leur site par internet depuis le début de l'opération du choix des sites lancée en décembre 2016.

Les souscripteurs concernés pourraient se renseigner sur les rendez-vous de retrait de leur ordre de versement sur le site électronique de l'Agence «AADL» en introduisant le numéro d'inscription et le mot de passe.

Vendredi dernier, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé que la Caisse nationale du logement (CNL) verserait cette semaine aux maîtres d'oeuvre un montant global de 60 milliards de dinars, ajoutant que le dossier des redevances impayées dues à ces entreprises sera, ainsi, définitivement clos.

Selon le Premier ministre, le dossier de financement ne constituera plus une entrave à l'avancement des projets de réalisation de logements, ce secteur étant inscrit au titre des priorités pour ce qui est des dépenses publiques.

La CNL a débloqué la semaine dernière une enveloppe de 74,6 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maîtres d'oeuvre chargés de la réalisation des projets de logement relevant des formules Location-vente (AADL) et des logements publics locatifs (LPL-social).

Un montant de 14,78 milliards de dinars a été débloqué au profit des maîtres d'oeuvre chargés de la réalisation de logements AADL, tandis que 59,82 milliards de dinars a été versé au profit des maîtres d'oeuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social). (APS)