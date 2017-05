Tous les vendredis soir : La circulation interdite à Alger-centre et à Bab el-Oued

La circulation automobile sera interdite tous les vendredis soir pendant le mois de Ramadhan dans les communes de Bab El Oued et d'Alger-Centre, a indiqué un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

A Alger-Centre, la circulation sera interdite dans la soirée de 20h30 à 2h00 du matin et ce à partir du 31, rue Didouche Mourad et 1, rue Larbi Ben M'hidi jusqu'à la Grande poste, a précisé le communiqué publié sur la page Facebook de la wilaya d'Alger.

L'arrêt du trafic concernera également la commune de Bab El Oued au niveau de la rue Mohamed Boubela (en face de la DGSN), menant vers les rues colonel Lotfi et Brahim Gharafa jusqu'à la place des Trois horloges, a ajouté la même source. (APS)