métro d’Alger : opérationnel jusqu’à 1h30

Comme pour le transport urbain public et le ferroviaire, des aménagements horaires sont appliqués tout au long de ce mois de ramadhan, par le métro d’Alger. Durant cette période, «le transport est assuré de 7h00 jusqu'à 1h30 du matin sans interruption et 7j/7», souligne l'Entreprise Ratp El Djazair, précisant que ces horaires sont valables jusqu'au premier jour de Aïd el Fitr.

A noter, également, Ratp El Djazair en collaboration avec l’entreprise Métro d’Alger comptent organiser dès le 1er juin et chaque jeudi et vendredi de ce mois sacré, des soirées ramadanesques au niveau de la station Tafourah située au niveau de la Grande-poste d’Alger. L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a aussi, faut-il le rappeler, établi durant ce mois de ramadhan, un aménagement horaire pour permettre à ses voyageurs de se déplacer sur l'ensemble du réseau de la capitale habituellement desservie avec un service de nuit spécial, comme indiqué d’ailleurs, mercredi dernier par l’ETUSA. Remarque importante à mettre en relief, au niveau de l’ETUSA, le dernier départ est prévu à 2h00 du matin. Les banlieues Est, Ouest et Sud de la capitale, à savoir les secteurs de Dergana, de Zéralda et de Hammadi, seront également concernés par ce programme par des autobus affrétés. Pendant les jours ouvrables (du dimanche à jeudi), le réseau bus de l'ETUSA couvrira un total de 90 lignes régulières dont 25 du réseau affrètement. Ainsi, le service Jour est programmé sur une plage horaire avec un premier départ à 5h30 et le dernier départ à 19h05. Les lignes en exploitation pour ce service seront de 90 et assurées par 265 brigades. Quant au service de nuit, le premier départ après la rupture du jeûne (Iftar) est programmé à 21h pour s’étaler jusqu’à 2h00 du matin, heure du dernier départ. Les lignes en exploitation pour ce service seront au nombre de 93 et assurées par 271 brigades du soir, fait savoir l’ETUSA. Durant le week-end (vendredi et samedi), le réseau sera renforcé par trois autres lignes qui seront réajustées en fonction des besoins du trafic réel, a également relevé ce transporteur public urbain d'Alger. L'ETUSA signale, en outre, qu'en plus de ses propres bus (153 bus pour le matin et 159 autres pour le soir) qui desserviront 65 lignes régulières, l’entreprise mobilisera des bus affrétés à raison de 112 pour le matin et 112 autres pour le soir (desservant 25 lignes régulières). A retenir, que pour ce qui est de la ligne Sidi Abdallah-Place du 1er mai (Aissat Idir), celle-ci sera mise en service à partir de la deuxième quinzaine de ce mois sacré.

La Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF a, pour sa part, prévu un aménagement horaire pour les trains de voyageurs des grandes lignes. Ainsi et concernant les grandes lignes Ouest, dont les horaires de Ramadhan sont applicables depuis samedi dernier, le programme de la ligne Alger-Oran prévoit deux départs par jour : à 8h (arrivée à Oran à 13h) et à 12h30 (arrivée à 17h39). Pour la ligne Oran-Alger, deux départs sont également programmés quotidiennement : à 8h (arrivée à la gare Agha à 12h56) et à 12h30 (arrivée à 17h44). Pour la ligne Oran-Bechar, un (1) départ est prévu à partir d'Oran à 23h30 (arrivée à Bechar à 8h46) et un autre depuis Béchar à 23h (arrivée à Oran à 7h48). Quant aux grandes lignes Est, dont les horaires de Ramadhan entreront en vigueur le 29 mai en raison des travaux des tunnels entre Thenia et Béni Amrane (Boumerdes) programmés du 20 au 29 mai, la liaison Alger-Constantine sera assurée par un train à 7h25 (arrivée à Constantine à 14h30) tandis que le départ depuis Constantine est programmé à 6h40 (arrivée à Alger à 13h15). Pour la ligne Alger-Annaba, un départ est prévu à partir d’Alger à 21h30 (arrivée à Annaba à 7h28), tandis que le départ depuis Annaba est programmé à 21h30 (arrivée à Alger à 7h36). La SNTF souligne que pour les services de banlieue et régionaux, un aménagement des horaires a aussi été opéré, en précisant que tous les programmes de circulation sont affichés au niveau des gares SNTF.

Soraya Guemmouri